Slovakyalı öğrenciler Bursa’ya hayran kaldı

Slovakya’dan gelen 50 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya hayran kaldı.

2022 Erasmus Plus Kültürel Miras projesi çerçevesinde Slovakya’dan gelen 50 kişilik grub 6 Nisan Anadolu Lisesi tarafından etkinliklerle ağırlandı. Türk öğrenciler İngilizce olarak yaptıkları sunumlarla Türk eğitim sistemi, Bursa ve Türk kültürü Slovaklı öğrencilere tanıtıldı.

3 gün süren etkinliklerde misafir öğrenciler Ulucami başta olmak üzere Tophane, Irgandı Köprüsü, Osman ve Orhan Gazi gibi tarihi mekanları gezerken, Türk dünyası hakkında bilgiler verildi. Kültür etkileşimi çerçevesinde yapılan etkinliklerle de yemek kültürü, halk oyunları dansları tanıtıldı. İki kültürün harmanlanmış müzikleriyle öğrenciler doyasıya eğlenirken, Slovakyalı öğrenciler 2022 Kültür Başkenti olan Bursa’ya hayran kaldı.