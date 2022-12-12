Siteler’e yeni halı saha

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Siteler Mahallesi’ne kazandırılacak olan halı saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha konforlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına imkan sağlamak adına ilçeye yeni spor alanları kazandırıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Siteler Mahallesi’nde yapımı devam eden halı saha çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmaların yüzde 35’inin tamamlandığı bin 836 metrekarelik halı saha yakın zamanda tamamlanıp gençlere sunulacak.

Gençlerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlamak adına ilçeye Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt halı sahalarını ilçeye kazandırdıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz, “Mimar Sinan ve Samanlı Mahallesi’ne kazandıracağımız halı sahamızın çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çalışmaların yüzde 35’ini tamamladığımız spor alanlarımızı kısa sürede tamamlayıp Yıldırım’a kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde Demetevler Mahallesi’ne de halı saha kazandırmak için çalışmalara başlayacağız. Evlatlarımızın eğitim hayatlarına destek vermeye devam ederken onların sosyal, kültürel, sanatsal yönlerini de destekleyecek adımlar atıyoruz ve attığımız bu adımları önemsiyoruz. Yıldırım gençliği için tüm gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.