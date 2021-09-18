‘Sırça Kümes’ Bursalı sanatseverlerle buluşuyor

Bursa Devlet Tiyatrosu 2021-2022 tiyatro sezonunu “Sırça Kümes” ile açmaya hazırlanıyor.

Çağdaş Amerikan tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Williams’ın yazdığı Can Yücel’in dilimize çevirdiği ve Şahin Ergüney’in yönettiği oyun, 21 Eylül Salı günü saat 20.00’da Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor.

Büyük buhran döneminde küçük yoksul dünyalarına sıkışmış bir ailenin dramı üzerinden evrensel-ortak acıların anlatıldığı oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez’e, kostüm tasarımı Esra Selah’a, ışık tasarımı Yüksel Aymaz’a, dans düzeni İhsan Bengier’e, müzikleri Dengin Ceyhan’a ve dramaturjisi Mine Acar’a ait.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan; “Aylar sonra AVP’de, kendi sahnemizde, Bursa seyircimizle buluşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Seyircilerimizi birbirinden keyifli oyunlarımıza bekliyoruz” dedi.

Oyunu izlemek isteyen sanatseverler oyunun biletlerini internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Bursa Devlet Tiyatrosu gişesinden temin edebilecekler. Oyun, 21-24 Eylül tarihleri arasında ve sezon sonuna kadar AVP Sahnesinde saat 20.00’da seyirci ile buluşacak.