Sıracevizler’e yeni nefes

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Yeşil seferberlik için süratle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Mahallesi’ne kazandırdığı Muhammet Budaklı Parkı’nda çalışmalar tamamlandı. 674 metrekareden oluşan parkın bünyesinde; yürüyüş yolu, geri dönüşüm kauçuk zeminli, oyun ve karo kauçuk zeminli spor alanları, birbirinden eğlenceli çocuk oyun aletleri, büyük oyun grubu, ip karusel, kondisyon aletleri ve donatı elemanları bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu çerçevesinde yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım’a yeni nefes alanları oluşturduklarını ifade etti. Sıracevizler Mahallesi’ne kazandırılan parkın yapım çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni bir park daha kazandırdık. 674 metrekarelik bir alanda hayata geçirdiğimiz parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevdi. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek hizmetleri ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.