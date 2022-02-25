banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı

Bursa’da Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesinde inşaat devam ediyor. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin 2022 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

BURSA 25.02.2022, 14:50
Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı

Bursa’da Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesinde inşaat devam ediyor. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin 2022 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

Yıldırım’da, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 55’inin tamamlandığı Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi tamamlandığında tesisin alt katı ‘kapalı pazar alanı’, üst katı da ‘sosyal yaşam merkezi’ olarak hizmete sunulacak. Mevcut pazar alanı ve kapalı otopark yenilenirken, oluşturulacak yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçeye değer katacak.

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin 2022 yılının ilk yarısında hizmete açılacağının müjdesini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanında çalışmaları nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da bin 500 metrekarelik alana sahip spor merkezi katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor merkezimizde kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân olacak. ‘Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’mizi inşallah 2022 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Yıldırım’da yaşayan tüm ilçe sakinlerinin yaşam konforuna katkı sunan çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemize kazandırdığımız kapalı pazar yerleri ve sosyal yaşam merkezleri ile vatandaşlarımıza donatı alanları oluşturuyoruz ve hemşehrilerimize pazar alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet veren mekânlarımız ile ilçe merkezinde parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş oluyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz” sözlerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15