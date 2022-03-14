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Sinemanın yıldızları Bursa’dan çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’nin seçmelerine, 7’den 70’e her yaştan Bursalı büyük ilgi gösterdi. Bursa’dan dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senaristler, yazarlar, yönetmenler ve sanatçılar yetiştirilmesinin hedeflendiği akademide, ünlü oyuncuların yer aldığı Mint Akademi üyeleri 4 ay boyunca bire bir eğitim verecek.

BURSA 14.03.2022, 10:33
Sinemanın yıldızları Bursa’dan çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’nin seçmelerine, 7’den 70’e her yaştan Bursalı büyük ilgi gösterdi. Bursa’dan dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senaristler, yazarlar, yönetmenler ve sanatçılar yetiştirilmesinin hedeflendiği akademide, ünlü oyuncuların yer aldığı Mint Akademi üyeleri 4 ay boyunca bire bir eğitim verecek.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa, nitelikli ve kalıcı kültür sanat projelerine imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ öncülüğünde ve ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ teması kapsamında, ‘Sinema ve Televizyon Akademisi’ projesi hayata geçirildi. Ünlü yapımcı Birol Güven yönetiminde hazırlanan akademinin seçmelerine Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Oyunculuk, senaristlik veya kamera arkası gibi alanlarda kendini göstermek isteyen her yaştan vatandaş, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ne (Merinos AKKM) akın etti. 16 yaş ve üzeri herkesin kayıt yaptırabildiği ön elemelere bin 26 kişi katıldı. Birol Güven’in yanı sıra Aşkın Şenol, Nazım Kerkez ve Emre Kavuk gibi usta isimlerin yer aldığı Mint Akademi eğitmenleri, katılımcıları yüz yüze ve gruplar halinde izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da takip ettiği ön elemelerde, canlandırma yapmaları, şiir veya şarkı seslendirmeleri istenen katılımcılar heyecanlı anlar yaşadı. Ön elemeleri geçerek seçilecek 150 kişi, alanında uzman eğitimcilerden ‘yeni nesil oyunculuk, senaristlik ve yazarlık, kısa film atölyesi, sinema kültürü ve kurgu-ses-miksaj-renk’ başlıkları altında eğitimler alacak. Hafta sonları günlük 4 saat olmak üzere toplam 96 saat planlanan eğitimlerin sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek. Program dâhilinde set ziyaretleri ve setlerde atölye çalışmaları da yapılacak. Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’nde Birol Güven’in yanı sıra Zeyno Günenç, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Mint Akademi eğitimcileri yer alacak.

Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda ‘Sinema ve Televizyon Akademisi’nin seçmelerine katılan vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yaşayan insanların sosyalleşmesine önem verdiklerini söyledi. Birol Güven’in alanında marka olduğunu belirten Başkan Aktaş, yapılan işbirliği neticesinde Sinema ve Televizyon Akademisi’ni hayata geçirdiklerini belirtti. Bursa’nın ve Bursalıların ciddi kültürel altyapıya sahip olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Akademi 4 ay boyunca devam edecek. Eğitim alacak kişiler profesyonel oyuncularla birlikte dizi ve film setlerinde yapılacak uygulamalı atölye çalışmalarına, oyun kritiklerine, tecrübe paylaşımlarına katılma fırsatı elde edecek. Katılan kişiler, işi mutfağında öğrenme fırsatı yakalayacak. Ciddi yetenekler olduğunu ön elemelerde görmüş olduk. Toplamda ön başvuru sayısı 1026’ya ulaştı. Elemeler sonunda 150 kişiyle eğitimleri açacağız. Eğitim sonunda büyük bir salon programında, eğitim alan öğrencilerin ürettiği oyun ve kısa film gibi çalışmaları izleyeceğiz. Bu tür çalışmalar şehrimizde ciddi sinema ve tiyatro altyapısı oluşmasına katkı sağlayacaktır. Akademiyle, yeteneği içinde barındıran insanlara ışık tutmak istedik. İçindeki heyecanı dinleyerek elemelere katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Birol Güven ise Bursa’nın çok güzel bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sinema ve Televizyon Akademisi’ne ilginin yoğun olduğunu, nitelikli insanların başvuru yapmasının da sevindirici olduğunu belirten Güven, sinemanın birçok unsurunu burada çalışacaklarını anlattı. Temel tiyatro ve sinema eğitimi verileceğini ve dijital yönünü de ele alacaklarını ifade eden Güven, “Hevesli insanlardan korkarım. Ama Bursa’da hevesli değil, talep eden insanlar var. Türkiye’nin ve dünyanın kültürüne katkıda bulunan gençlerin yetişmesine vesile olacağız. Hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu konuda çok tecrübemiz oldu. Çok değerli insanlarla yola çıkarak güzel noktalara geldik. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç yapıyoruz” diye konuştu.

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