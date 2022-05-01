banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

Sinemada metaverse ile Türkiye’de bir ilk

Bursa’dan dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senaristler, yazarlar, yönetmenler ve sanatçılar yetiştirilmesi amacıyla mart ayında başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’nde ’Sinemada Metaverse’ eğitimleri ile bir ilke imza atılıyor. Çağın teknolojilerinin sektöre uyarlandığı atölye çalışmasına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, VR gözlükle oturduğu yerden Paris’teki Louvre Müzesi’ni gezdi.

BURSA 01.05.2022, 15:27
Sinemada metaverse ile Türkiye’de bir ilk

Bursa’dan dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senaristler, yazarlar, yönetmenler ve sanatçılar yetiştirilmesi amacıyla mart ayında başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’nde ’Sinemada Metaverse’ eğitimleri ile bir ilke imza atılıyor. Çağın teknolojilerinin sektöre uyarlandığı atölye çalışmasına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, VR gözlükle oturduğu yerden Paris’teki Louvre Müzesi’ni gezdi.

Ankara’da mart ayında yapılan Forum Metaverse’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital seferberlik ilan edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de Sinemada Metaverse eğitimleri ile bu seferberliğe katıldı. Bursa’da yaklaşık bir aydır devam Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’ne metaverse eğitimleri de dahil edildi. Sinema ve televizyon dünyasının yeni oyuncuları, senarist ve yönetmenleri olmaya aday gençler, metaverse eğitimleri ile geleceğin dünyasına daha donanımlı hazırlanıyor. Sinema ve Televizyon Akademisi’nde geçtiğimiz hafta Birol Güven’in "Metaverse Nedir, Ne değildir” konulu atölye çalışmasının ardından şimdi de Yapay Zeka Uzmanı Doç.Dr.Şebnem Özdemir, Sinemada Metaverse kavramı üzerine eğitim verdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki eğitime öğrencilerin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ünlü yapımcı Birol Güven de katıldı. Eğitim öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, VR gözlük deneyimi yaşadı. Başkan Aktaş, gözlüğü takıp oturduğu yerden Paris’teki ünlü Louvre müzesini ziyaret etti ve özellikle Leonardo Davinci’nin Monalisa tablosunu yakından inceledi.

“İlk kurum olacağız”

Eğitim öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir aydır devam eden sinema televizyon akademisine ’geleceğin interneti’ ya da ’internetin yeni versiyonu’ olarak tanımlanan metaverse eğitimini de ilave ettiklerini hatırlattı. Sinemanın geleceğini değerlendirerek, bu sektördeki gelişmeleri öngörmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursalı gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Birol Bey ’Metaverse Nedir, Ne değildir” konusunda bir atölye çalışması yaptı. Bugün o atölyenin devamı niteliğinde bir atölyemiz daha var. Yapay Zeka Uzmanı Doç.Dr.Şebnem Özdemir sinemada Metaverse kavramını anlatacak. Önümüzdeki haftalarda metaverse atölyelerine devam edeceğiz ve temel eğitimimizin yanında katılımcı arkadaşlarımıza Sinema ve Metaverse katılım belgesi de vereceğiz. Bu belgeyi de NFT olarak vereceğiz. Türkiye’de katılım belgesini NFT olarak veren ilk kurum biz olacağız. Bu tarz bir eğitim Türkiye’de başka hiçbir yerde yok. Bir ilki gerçekleştirdiğimizin altını çizmek isterim. Sinema eğitimi tabi her yerde var ama Metaverse ve Sinema eğitimi, motion capture oyunculuğu eğitimi gibi yeni nesil eğitimler sadece bizde var. Bugün ayrıca burada bir VR gözlük deneyimi de yaşadık. Gözlüğümüzü takıp Paris’teki ünlü Louvre müzesini ziyaret ettik. Özellikle Leonardo Davinci’nin Monalisa tablosunu inceledik. Gerçekten çok etkileyiciydi. İnşallah çok yakın bir gelecekte bu teknolojileri Bursa’mıza da getireceğiz. Mesela Hacivat Karagöz müzemizin dijital ikizinin yapılması, sonra böyle gözlüklerle dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmesi çok güzel olmaz mı? İnşallah şehrimizin kadim kültürünü bu teknolojik gelişmelerden faydalanarak tüm dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

“Büyük potansiyel var”

Ünlü yapımcı Birol Güven de metaverse’ün Türkiye’nin ve dünyanın baş rolü haline geldiğini belirterek, Bursa’daki eğitimleri hızlı bir şekilde buna adapte etmeye çalıştıklarını söyledi. Ek seminer ve atölye çalışmalarıyla dünyadaki yeni sinemaya ve oyun sektörüne adapte olmaya çalıştıklarını ifade eden Güven, "Oyun sektörü çok önemli. Oyun üretimi anlamında önemli gelişmeler oluyor. Geçen yıl bir Türk oyun şirketi Amerikalı şirket tarafından 1.8 milyar dolara satın alındı. Bu ülkede büyük potansiyel var. Yeni teknolojiye adapte olursak bu potansiyel bizde var. Çağımızın yeni içerikleri belki sizlerden çıkacak. Bu arada bizim deneyimlerimizle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını birleştirdikleri için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Yapay Zeka Uzmanı Doç.Dr.Şebnem Özdemir, sinemada Metaverse kavramını geçmişten günümüze çekilen sinema filmleri üzerinden anlattı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
parçalı bulutlu