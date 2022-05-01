Sinemada metaverse ile Türkiye’de bir ilk

Bursa’dan dizi, sinema ve televizyon dünyasına yeni oyuncular, senaristler, yazarlar, yönetmenler ve sanatçılar yetiştirilmesi amacıyla mart ayında başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’nde ’Sinemada Metaverse’ eğitimleri ile bir ilke imza atılıyor. Çağın teknolojilerinin sektöre uyarlandığı atölye çalışmasına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, VR gözlükle oturduğu yerden Paris’teki Louvre Müzesi’ni gezdi.

Ankara’da mart ayında yapılan Forum Metaverse’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital seferberlik ilan edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de Sinemada Metaverse eğitimleri ile bu seferberliğe katıldı. Bursa’da yaklaşık bir aydır devam Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi’ne metaverse eğitimleri de dahil edildi. Sinema ve televizyon dünyasının yeni oyuncuları, senarist ve yönetmenleri olmaya aday gençler, metaverse eğitimleri ile geleceğin dünyasına daha donanımlı hazırlanıyor. Sinema ve Televizyon Akademisi’nde geçtiğimiz hafta Birol Güven’in "Metaverse Nedir, Ne değildir” konulu atölye çalışmasının ardından şimdi de Yapay Zeka Uzmanı Doç.Dr.Şebnem Özdemir, Sinemada Metaverse kavramı üzerine eğitim verdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki eğitime öğrencilerin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ünlü yapımcı Birol Güven de katıldı. Eğitim öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, VR gözlük deneyimi yaşadı. Başkan Aktaş, gözlüğü takıp oturduğu yerden Paris’teki ünlü Louvre müzesini ziyaret etti ve özellikle Leonardo Davinci’nin Monalisa tablosunu yakından inceledi.

“İlk kurum olacağız”

Eğitim öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir aydır devam eden sinema televizyon akademisine ’geleceğin interneti’ ya da ’internetin yeni versiyonu’ olarak tanımlanan metaverse eğitimini de ilave ettiklerini hatırlattı. Sinemanın geleceğini değerlendirerek, bu sektördeki gelişmeleri öngörmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursalı gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Birol Bey ’Metaverse Nedir, Ne değildir” konusunda bir atölye çalışması yaptı. Bugün o atölyenin devamı niteliğinde bir atölyemiz daha var. Yapay Zeka Uzmanı Doç.Dr.Şebnem Özdemir sinemada Metaverse kavramını anlatacak. Önümüzdeki haftalarda metaverse atölyelerine devam edeceğiz ve temel eğitimimizin yanında katılımcı arkadaşlarımıza Sinema ve Metaverse katılım belgesi de vereceğiz. Bu belgeyi de NFT olarak vereceğiz. Türkiye’de katılım belgesini NFT olarak veren ilk kurum biz olacağız. Bu tarz bir eğitim Türkiye’de başka hiçbir yerde yok. Bir ilki gerçekleştirdiğimizin altını çizmek isterim. Sinema eğitimi tabi her yerde var ama Metaverse ve Sinema eğitimi, motion capture oyunculuğu eğitimi gibi yeni nesil eğitimler sadece bizde var. Bugün ayrıca burada bir VR gözlük deneyimi de yaşadık. Gözlüğümüzü takıp Paris’teki ünlü Louvre müzesini ziyaret ettik. Özellikle Leonardo Davinci’nin Monalisa tablosunu inceledik. Gerçekten çok etkileyiciydi. İnşallah çok yakın bir gelecekte bu teknolojileri Bursa’mıza da getireceğiz. Mesela Hacivat Karagöz müzemizin dijital ikizinin yapılması, sonra böyle gözlüklerle dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmesi çok güzel olmaz mı? İnşallah şehrimizin kadim kültürünü bu teknolojik gelişmelerden faydalanarak tüm dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

“Büyük potansiyel var”

Ünlü yapımcı Birol Güven de metaverse’ün Türkiye’nin ve dünyanın baş rolü haline geldiğini belirterek, Bursa’daki eğitimleri hızlı bir şekilde buna adapte etmeye çalıştıklarını söyledi. Ek seminer ve atölye çalışmalarıyla dünyadaki yeni sinemaya ve oyun sektörüne adapte olmaya çalıştıklarını ifade eden Güven, "Oyun sektörü çok önemli. Oyun üretimi anlamında önemli gelişmeler oluyor. Geçen yıl bir Türk oyun şirketi Amerikalı şirket tarafından 1.8 milyar dolara satın alındı. Bu ülkede büyük potansiyel var. Yeni teknolojiye adapte olursak bu potansiyel bizde var. Çağımızın yeni içerikleri belki sizlerden çıkacak. Bu arada bizim deneyimlerimizle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını birleştirdikleri için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Yapay Zeka Uzmanı Doç.Dr.Şebnem Özdemir, sinemada Metaverse kavramını geçmişten günümüze çekilen sinema filmleri üzerinden anlattı.