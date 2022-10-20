Sinema atölyesinde belge heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılında kurulan Karagöz Sinema Atölyesi, 10’uncu yılını kursiyerlere verilen belge töreni ile tamamladı.

Bursa’da 10 yıldır sinema adına yapılan her türlü çalışmanın içinde yer alan Karagöz Sinema Atölyesi, bu süreçte 12 bin kursiyere eğitim verdi. Atölyeye katılan kursiyerler, başta Bursa’da çekilenler olmak üzere pek çok filmde görev aldı. Bursa’nın marka değerlerinden olan Karagöz Sinema Atölyesi belge töreninde; oyunculuk, senaryo, film yapım ve doğaçlama atölyelerine katılan kursiyerler katılım belgesi almanın heyecanını yaşadı. Yıl boyunca etkinliklerde sahne alan ve destek veren tüm sanatçılara, kurum kuruluşlar ve eğitimlerini başarıyla bitiren Karagöz Sinema Atölyesi öğrencilerine belgeleri, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç tarafından verildi.

Bu arada, yıl boyunca devam eden 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa açık hava kutlama etkinlikleri de bu törenle sona ermiş oldu. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın ulusal ve uluslararası klasmandaki ana etkinliklerin farkındalığını pekiştirmek üzere Kültür Şube Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler, mayıs ayından itibaren tarihi belediye binası yanındaki açık amfi tiyatronun yanı sıra Mudanya, Karacabey, Gürsu, Yenişehir ve Orhangazi’de gerçekleştirildi. 30 hafta boyunca planlanan etkinliklerde; tarihi mehteran konseri, kılıç kalkan ve halkoyunları gösterileri ile Bursa’nın marka değerlerinden Karagöz Hacivat gösterimleri yoğun ilgiyle takip edildi.