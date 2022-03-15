Şiir ve foto aynı tabloda

KBB hekimi Op. Dr. Hüsamettin Olgun ve Dr. Ömer Yağlıdere’nin ‘Fotoğrafın Şiiri, Şiirin Fotoğrafı’ isimli sergisi açıldı.

Doktoruna ve sanata değer veren Medicana Bursa Hastanesinde sergilenen 35 civarında fotoğraf ve şiiri aynı tablolarda buluşturarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dr. Olgun sergiyle ilgili olarak, "Aynı dili konuşan kare ve şiirlerimizi buluşturduk. Ya birimiz, diğerimizin şiirinden esinlenerek fotoğraf çekimi yaptık, ya da diğerimiz fotoğrafından esinlenerek şiir yazdık. Böylelikle aynı paydada buluşan şiir ve fotoğraf, birbirinin etkisini güçlendirdi. Farklı bir çalışmayı gerçekleştirdiğimize inanıyoruz" dedi.

Hastane Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, sanata ve sanatçıya değer veren önemli çalışmalara ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.