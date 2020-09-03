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’Sıfır atık’ta Nilüfer birinci

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE BAŞLATILAN SIFIR ATIK PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BURSA’DA OKULLARDAN EN FAZLA GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLANAN İLÇE NİLÜFER OLDU. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA MUHARREM TÜFEKÇİ, NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI TURGAY ERDEM’E PROJEYE KATKILARINDAN DOLAYI SIFIR ATIK BERATI TAKDİM ETTİ.

BURSA 03.09.2020, 09:53
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’Sıfır atık’ta Nilüfer birinci

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan sıfır atık projesi çerçevesinde Bursa’da okullardan en fazla geri kazanılabilir atık toplanan ilçe Nilüfer oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e projeye katkılarından dolayı sıfır atık beratı takdim etti.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Nilüfer ilçesi genelindeki okullardan yaklaşık 400 ton geri kazanılabilir atık toplandı. Nilüfer toplanan bu atık miktarıyla Bursa’da birinci ilçe oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, bu tablonun ortaya konulmasında ve ilçe milli eğitim müdürlükleri arasında Nilüfer’in 1.sırada yer alması ve projeye katkıları sebebiyle Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e sıfır atık beratı takdim etti. Nilüfer Belediyesi Halkevi Hizmet Binası’nda gerçekleşen berat takdimine, Tüfekçi’nin yanı sıra Bursa Valiliği Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı, şube müdürleri ve Nilüfer Belediyesi başkan yardımcıları da katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve İl Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mehmet Ersan Aytaç imzalı sıfır atık beratının takdiminde, “2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye çapında Sıfır Atık projesi başlatıldı. Özellikle okullarımızda bilinçlendirme ve geleceği tehdit eden tüm atıkları toplamak adına önemli bir proje içindeyiz. Okullarımızda Nilüfer Belediyesi ile bu projede çalışmalarımızı yürüttük. Yaklaşık bir buçuk yılda 400 ton katı atığı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, velilerimiz marifetiyle topladık. Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle katı atıkları toplayıp deşarj ederek birlikte yürüdük. Belediyemizin katkısı olmasa bu kadar ciddi mesafe alamazdık. Öğrenci ve belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Nilüfer Belediyesi’nin geri kazanılabilir atık çalışmalarıyla ilgili 10 yıldır, birçok öncü proje gerçekleştirildiğini hatırlatarak “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize bu konuda büyük destek oluyor. Çevre bilincini çocuklarımız üzerinden yaygınlaştırmak adına müdürlüğümüzle farkındalık oluşturarak yol alıyoruz. Sıfır Atık Projesi’nde bu yıl Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz birinci oldu. Bu başarı bizi çok mutlu etti. İşbirliği içinde yürüttüğümüz çevreyi, doğayı koruyacak çalışmalar bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu dayanışmamız devam edecek” dedi.

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