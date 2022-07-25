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Sıcaktan bunalan Bursalılar denize koştu

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla Bursa ve Mudanyalılar sahilleri doldurdular.

BURSA 25.07.2022, 17:32 25.07.2022, 17:37
Sıcaktan bunalan Bursalılar denize koştu

Bursa’da yaşayan vatandaşlar Mudanya ve Güzelyalı sahillerine koşarak kumsala yerleşir yerleşmez kendilerini denize atarak serinlediler. Akşam saatlerine kadar sahillerde oyun oynayıp güneşlenenler, denizin tadını çıkardılar. Denizin temiz olması Mudanya sahillerinin tercih sebebi olurken, herkes hayatında memnun gözüküyordu.

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