Sezona ‘Bizim Seslerimiz’le veda

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, ‘Bizim Seslerimiz’ konseptiyle hazırlanan sezonun son konserinde, müzikseverlere türkü dolu anlar yaşattı.

Türk Halk Müziği Bölümü, sezonun son konserini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Şefliğini Hamit Gazigil’in yaptığı konserde; Ali Enginay, Rohat Odabaşı, Züleyha Savaş, Tuna Yıldırım, Özge Şanal, Nejla Çakıcı, Semih Ersoy ve Nuri Avcıoğlu solist olarak yer aldı. Solistler; Orta Anadolu’dan Ege’ye, Azerbaycan’dan Doğu Anadolu’ya, Kerkük’ten Trakya’ya kadar her yörenin sevilen türkülerini dinleyicilere sundu. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk’ün de anıldığı ve halk oyunları eğitmenleri Selin Kılıç ile Gökhan Kılıç’ın danslarıyla renklenen konser, seyircilerden tam not aldı.

Konser, solistlerin beraber okudukları türkülerle alkışlar eşliğinde son buldu. Gecenin sonunda; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, Şef Hamit Gazigil ve tüm solistlere çiçek takdim etti.