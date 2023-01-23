Sevgi ve Kardeşlik korosunda muhteşem konser

Sevgi ve Kardeşlik Korosu, ‘Şarkılarla Yeni Yıla Merhaba Konseri’yle Uğur Mumcu Sahnesi’nde izleyici ile buluştu.

Nilüfer Kent Konseyi Sevgi ve Kardeşlik Korosu, izleyiciyle buluştu. Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşen ‘Şarkılarla Yeni Yıla Merhaba Konseri’nde 22 eser seslendiren koro, şef Mehmet Can önderliğinde salonu dolduranlara keyifli anlar yaşattı. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Genel Sekreter Emre Karagöz ile Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Rasih Konca da konseri izledi ve son iki esere sahnede eşlik etti.