Sesli kütüphane gönüllülerine seslendirme eğitimi başladı

Mudanya Belediyesi, görme engelli bireyler için hayata geçirdiği sesli kütüphane projesinin gönüllü okuyucularına yönelikdiksiyon, seslendirme, doğru nefes eğitimlerine başladı.

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görme engelliler için hayata geçirilen Sesli Kütüphane projesi çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Bircan Teke tarafından gönüllü okuyuculara diksiyon, seslendirme, doğru nefes, etkili konuşma eğitimi verildi. Gönüllü okuyucular sayesinde, kitaplar görme engelliler için erişilebilir hale gelecek. Gönüllü okuyucular tarafından okunan sesli kitaplar, Mudanya Belediyesi’nin internet sitesinden dinlenebilecek.

Görme engelli bireylerin hayatlarına dokunacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, engelli bireylerin kitaplarla buluşturulması noktasında önemli katkıları olan gönüllü okuyuculara teşekkür etti.