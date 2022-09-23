Ses teknisyenleri Gemlik’te yetişiyor

Gemlik Belediyesi Ses Teknisyenliği Atölyesi’nde (SESTEK) ikinci dönem hazırlıkları devam ediyor.

Katlı Otopark altında bulunan sınıfta eğitim verilen Ses Teknisyenliği Atölyesi’nde ilk dönem kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Atölyenin eğitmenliğini Ses Mühendisi ve Gemlik Belediyesi çalışanı Fırat Karslıoğlu üstlendi. Atölyede katılımcılara görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulumu, ses planlama ve uygulaması yapma, dış sesleri engelleme, ses kayıt cihazlarının bakımı, görüntü ve ses verilerinin kaydedilmesi ve arşivlenmesi gibi konularda eğitimler verildi.

Sertifikalarını alan katılımcıları tebrik eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ikinci dönemde programa yoğun katılım beklediklerini söyledi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Gençler arasında işsizliğin getirdiği bunalım sonucu artan kötü alışkanlıklar ve umutsuzluk ile mücadelede hepimizin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu konudan hareketle mesleki eğitim kursları açmaya karar verdik. Bu atölyeler ile gençlerimize ilgi duyabilecekleri farklı alanlarda mesleki imkânların bilgisini sunarak, iş bulma şanslarını artırmayı ve yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Bu girişimle kuracağımız dayanışma ağıyla konuya meraklı gençlerin daha donanımlı hale gelmesini sağlayacağız. Müzik ve ses alanına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkesi atölyemize katılmaya davet ediyoruz.”

SESTEK atölyesine katılmak isteyenler, 444 16 05 numarasını arayarak Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgi alabilir.