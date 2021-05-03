Sertaslan’dan “Sokakta çalışan belediye personeli aşı kapsamına alınmalı”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kapanma döneminde çalışan belediye personeline moral ziyaretinde bulunarak tatlı ikram etti. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalara teşekkür eden Başkan Sertaslan, sokakta çalışan belediye personelinin aşı kapsamına alınması için çağrıda bulundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili ve Belediye Meclis Üyesi Songül Şanlı eşlik etti.

Gemlik’in 376 kilometrelik alanın her bir köşesinde Gemlik Belediye personelinin özverili şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik’in her sokağında sizler varsınız. Yeni yollar, yeni binalar ve yeni parklar inşa ediyor, o parkları temiz tutuyor ve yeşillendiriyorsunuz. Gemliklilerin güzel hayat şartlarında yaşaması için çalışıyorsunuz. Bizler de sizin ekonomik haklarınızı iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Bu dönemde elinizi değil, yüreğini taşın altına koydunuz”

Belediye personelinin pandemi döneminde sağlık personellerinden sonra en çok çalışan meslek grubu olduğunu ve bu çalışmanın da övgüye mazhar olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ülkemiz bir yıldan fazladır zor bir süreçten geçiyor. Covid-19 virüsü ülkemizde ve Dünya’da hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ülke ve Türkiye’ye tam kapanmaya geçerek hastalığı frenlemeye çalışıyor. Belediye personellerimiz ise bu dönemde hiç durmadı. Covid-19 bulunan apartmanların dezenfektesi, vefa grubunda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, sokakların ve çöplerin temizlenmesi, yeni yolların ve derenin yapımı ve Gemlik’in yeşillendirilmesi gibi birçok işlemi sokaklarda kimseler yokken yaptınız sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sokakta çalışan Belediye personeli aşı kapsamına alınmalı”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye personellerinin de aşılamada öncelikli gruba alınması gerektiğini ifade ederek, “Sokağa maske atılıyor benim personelim o maskeyi topluyor. Covid-19’lu apartmanların dezenfektesini yine belediyemizin personeli yapıyor. Cenaze yıkamaya yine bizim personelimiz giriyor. Sokakta çalışan ve risk teşkil eden belediye personelimiz aşılama programına alınmalıdır. Bu konuda sağlık bakanlığına yazılarımızı yazdık” diyerek sözlerini tamamladı.