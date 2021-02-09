Şenol Şankaya Türkiye’nin 50 sürdürülebilirlik liderinden biri oldu

Fast Company Dergisi tarafından hazırlanan ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik Liderleri 50” listesi açıklandı. İki aylık başvuru sürecinde aday gösterilen 135 liderden global bir jürinin değerlendirmesi ile seçilen 50 lider arasında Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya da yer aldı.

Jüri, söz konusu değerlendirmesini liderlerin kamuoyundaki mevcut algıları üzerinden değil, bugüne kadar bu konuda yürüttüğü projeler, alınan sonuçlar ve gelecek planları ile ilgili yaptığı çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirdi. Değerlendirme sonucunda Şenol Şankaya, Türkiye’nin önde gelen sanayi devlerinin üst düzey yöneticilerinin yer aldığı listeye adını yazdırdı. Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının Yeşim adına son derece önemli ve vazgeçilmez değerler olduğunu ifade etti. Şankaya, ’önce insan’ felsefesiyle yol alan ve söz konusu bakış açısını tüm iş süreçlerine entegre eden Yeşim’in 2005 yılında dünyanın en prestijli sosyal uygunluk belgesi olan SA 8000 belgesini sektör adına Türkiye’de ilk alan firma olduğunu ve gelinen noktada söz konusu belgenin devamlılığını 16 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Şankaya 2015 yılından bu yana gururla sahip oldukları bir başka belgenin de OEKO-TEX STeP belgesi olduğuna değinerek, “Söz konusu belgeler firmamızın üretim süreçlerine katma değer sağlıyor ve müşterilerimiz nezdinde sürdürülebilirlik kavramına ne denli önem verdiğimizi gösteren bir prestij unsuru. Gelecek adına vazgeçilmez bir olgu haline gelen sürdürülebilirliğin tüm kesimlerce kabul görmesi noktasında gerek ülke yöneticilerine gerek özel sektöre önemli görevler düşüyor. Bu noktada konuya dikkat çeken Fast Company Dergisine de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2000 yılından bu yana kendi arıtma tesisine sahip olan ve hayata geçirdiği çok sayıda enerji ve su tasarrufu projeleriyle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan Yeşim, 33 yıldır çalışanlarına ücretsiz kreş hizmeti de sağlıyor. Türkiye’de Global Compact’ı (GC) 2006 yılında, WEPs’i 2015 yılında imzalayan ilk tekstil firması ünvanına da sahip olan Yeşim, 2014 yılından bu yana GC Yönetim Kurulunda yer alıyor. Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun kurucuları arasında yer alan Yeşim, 2016-2019 yılları arasında Grubun eş başkanlığını da yürüttü. Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun kuruluşunda etkin rol alan Yeşim, Türkiye’de kadın çalışmalarına liderlik ederek bu alanda örnek olmayı sürdürüyor.