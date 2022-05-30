Sektörün iddialı ismi Automechanica İstanbul için hazır

KCS Dış Ticaret, PAKCS ile teknolojisi, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımını Automechanika İstanbul’da otomotiv sektörünün profesyonellerine sergileyecek.

Koçaslanlar Holding kuruluşu olan KCS Dış Ticaret, tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulunduruyor. KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Behçet Murat Turhan, “Koçaslanlar Holding bünyesinde müşterilerimize toptan ve perakende yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan KCS Dış Ticaret, her yıl üzerine koyarak iç ve dış pazarlarda büyüyerek mesafe tanımadan iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Rakiplerine göre çok markalı yapısıyla ağır vasıta ve ticari araç sektöründe istisna bir konuma sahip olan KCS, kendi markası PAKCS ile kaliteli ve rekabetçi yapısıyla müşterileri için sürdürülebilir çözümler üreterek kazanç anahtarı olmaktadır. PAKCS, sektörün en bilinen ağır vasıta markalarına yönelik, bakım, kaporta, mekanik, elektrik gibi ana ürün ailelerini tamamlayan geniş yelpazede referanslardan oluşmaktadır. Türkiye ve ihraç pazarlarında mali mesuliyet sigortasıyla tahkim edilmiş olan PAKCS markası Türkiye’nin belli başlı sanayi şirketlerinde üretilmekte, ve ticari araç sektöründeki ana üreticilerle benzer kalite standartlarını taşımaktadır. Kalitemizi ve çözüm paketlerimizi İstanbul Automechanika Salon 1’de olan standımızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz" dedi.