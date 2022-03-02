Şehrin silüetini bozan binanın son katı kamulaştırıldı

Tarihi dokunun ayağa kaldırılıp yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda büyük bir çaba harcayan Osmangazi Belediyesi’nin, Bursa’nın tarihi dokusunu kapatan binayla ilgili Belediye Meclisi’nde aldığı karar büyük takdir topladı. 31 yıl önceki imar planlarına göre inşa edilen binanın 1,5 katı Başkan Mustafa Dündar’ın talimatıyla kamulaştırılarak yıkılacak.

Yaşanan toprak kaymasının ardından büyük bir facianın eşiğinden dönülen Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Üftade Türbesi’nin yanındaki riskli binalar, Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılarak birer birer yıkılırken, ortaya çıkan eşsiz Bursa ve Uludağ manzarası ise bölgeyi gezenleri hayran bırakıyor. Kamulaştırılan binaların yıkılması ile ortaya çıkan ve yerine yeşil alan yapılacak yamaçların hemen altında devam eden bir inşaatın, Bursa manzarasının önünde adeta bir perde oluşturduğu görüldü. 19 Ağustos 1991 tarihinde onaylanan Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre inşaatı devam eden binanın, bölgede yapılması planlanan yeşil alanda özellikle Ulucami ve Hanlar Bölgesi manzarası önünde görüntü kirliliği oluşturduğu ortaya çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla konuyu inceleyen belediye yetkilileri, binanın son katı ile çatı katının silüetin kapanmasına yönelik büyük bir engel teşkil ettiği görüşüne vardı. Bölgede 31 yıldır yürürlükte olan imar mevzuatına uygun şekilde yapılmasına rağmen, şehrin silüetini bozduğu tespit edilen binanın durumunu Başkan Dündar, Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme getirdi.

Bugüne kadar, Sümbüllü Bahçe Konağı, Hisar Arkeopark, Oruçbey, Somuncu Baba Fırını, Şadırvanlı Han, Gökdere Kültür Merkezi ve Suriçi gibi tarihi mirasın korunup yaşatılması adına pek çok çalışmaya imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Üftade Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu bölgeden Bursa’ya bakıldığında şehrin silüetini bozan söz konusu binanın son katıyla ilgili kamulaştırma yapılarak olumsuzluğun ortadan kaldırılmasını istedi.

Osmangazi Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararın ardından, şehrin silüetini bozan yapının son katı ile çatı katı, kamulaştırılarak önümüzdeki günlerde yıkılacak.