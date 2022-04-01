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Şehrin manevi değerleri Osmangazi ile hayat buluyor

Bursa’da uzun yıllardır sayısız hafız ve ilim insanı yetiştiren, şehrin manevi değerlerinden İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu, Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla yeni hizmet binasına kavuşuyor. Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuzpazarı’ndaki türbesi ve aynı ismi taşıyan caminin avlusunda yer alan Kur’an kursunun yeni binasının temeli dualarla atıldı.

BURSA 01.04.2022, 17:52
Şehrin manevi değerleri Osmangazi ile hayat buluyor

Bursa’da uzun yıllardır sayısız hafız ve ilim insanı yetiştiren, şehrin manevi değerlerinden İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu, Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla yeni hizmet binasına kavuşuyor. Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuzpazarı’ndaki türbesi ve aynı ismi taşıyan caminin avlusunda yer alan Kur’an kursunun yeni binasının temeli dualarla atıldı.

Osmangazi Belediyesi, bir yandan Bursa’ya vizyon katan projeleri hayata geçirirken, diğer yandan şehrin tarihi ve manevi değerlerine sahip çıkan çalışmalarını da sürdürüyor. İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu’nun yeniden inşası için Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Müftülüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İsmail Hakkı Bursevi Vakfı arasında geçtiğimiz yıl Eylül ayında imzalanan protokolün ardından yapılacak olan yeni binanın temeli atıldı. İsmail Hakkı Bursevi Vakfı’na ait olarak uzun yıllar hizmet veren ve günümüz koşullarında yetersiz kalması nedeniyle yıkılmasından sonra yerine yapılacak yeni binanın mimarisi, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenilerek tasarlandı.

Cuma namazının ardından düzenlenen temel atma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Başkanı Mustafa Baykal, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurul Başkanı Hayrettin Eldemir ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mübarek bir günde hayırlı bir hizmete başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İsmail Hakkı Tekke Kur’an Kursu’nun Bursa için çok önemli bir mekan olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Burası Kur’an-ı Kerim’i kıyamete kadar yaşatacak hafızların yetiştiği bir mekan. Ramazan arifesinde alın terimizin olacağı bir Kur’an Kursu inşa etmek için düzenlenen temel atma töreninde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Allah bu mutluluğumuzu daim etsin. 1951 yılında açılan ve yılların etkisiyle eskiyen Kur’an Kursu binasının yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesi için bize talep geldi. O gün itibariyle buraya ne yapılabilir, nasıl yapılabilir diyerek çalışma başlattık. İnşa edilecek Kuran Kursu’nun ihalesini yaptık. Bugün de çok şükür temelini atıyoruz” dedi.

Türk Milleti’nin bayrağına, vatanına, devletine, dinine, camisine, Kur’an Kursu’na sahip çıktığına vurgu yapan Dündar, “Rabbim, bizlerle birlikte hayırsever vatandaşlarımızın da buraya katkı koyması adına bir kapı açtı. Bizler de o kapıyı açık tutuyoruz. Bundan sonraki süreçte Osmangazi Belediyesi’nin koordinatörlüğünde birlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler bu işe başladık ve inanıyoruz ki öngörülen sürenin ötesinde de bu işi bitireceğiz. Böyle bir yere hizmet yapmak, temel atma törenine katılmak, buraya bir tuğla koyabilmek bizim için bir onur ve gururdur, nasip meselesidir. Şükürler olsun ki Cenab-ı Mevlâm bize bunları nasip etti” diye konuştu.

“Kendi kültürümüze uygun bir külliye olacak”

Bursa’nın kentsel dönüşümünden tarihi dönüşümüne, kültür ve turizminin gelişimine ve ileriye gitmesine katkı sağladıklarını anlatan Dündar, “Toplam 2 bin 600 metrekare alana inşa edeceğimiz ‘İsmail Hakkı Tekkesi Yurt Binası’, manevi değerlerimizin bir parçası olarak hemşehrilerimize hizmet verecek. Alan içerisine iki bina olarak inşa edilecek yapıları bodrum artı 3 katlı olarak gerçekleştireceğiz. Yapıların içinde; sığınak, mekanik, elektrik odaları, kiler ve soğuk hava depoları, hazırlık mutfağı, servis mutfağı, yemekhane birimleri, idari birim, derslikler, kütüphaneler, yatakhaneler, toplantı ve öğretmen odaları, lavabolar, duş ve abdestlikler yer alacak. Mimarisiyle kendi kültürümüze yakışır bir külliye olacak” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İsmail Hakkı Kur’an Kursu’nun Bursa’nın en bilinen ve sembol mekanlarından biri olduğunun altını çizerek, “Benim de bu güzel mekanla ilgili çocukluk günlerimden beri güzel hatıralarım var. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun. Ekibiyle birlikte mübarek bir günde çok hayırlı bir işe başlangıç yapıyor. Bursa’mıza güzel hizmetler veren bu müştemilatın yeniden imar edilerek ayağa kaldırılması çok anlamlı. Rabbim, en kısa zamanda bitirmeyi nasip etsin. Yıllarca bir sürü iş, alt yapı, yol, köprüler inşa etsekte, vatanını, milletini, dinini bilen ve seven nesiller yetiştirmediğimiz sürece yaptığımız diğer hizmetlerin anlamı olmaz. Bu güzel hizmet Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de yaptığı konuşmada, “Mübarek bir günde Bursa’mızın manevi mimarlarından İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin türbesinin hemen yanında böylesine önemli bir hizmetin başlangıcına öncülük eden başta Mustafa Dündar başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burada yetişecek evlatlarımız, inşallah yarının önderleri olacak. Böyle manevi yönü olan hizmetler kalıcı olması bakımından çok önemli” ifadelerini kullandı.

Osmanlı torunlarına vefa borcu

İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Başkanı Mustafa Baykal, çok önemli bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, “1951 yılında atılan ufak bir tohum adeta bir çınar gibi dal budak saldı. Buradan sayısız hafız, ilim adamı, devlet adamı, çıktı. Burada yetişenlerin hepsi vatana, millete tüm insanlığa hizmet etmiştir. Bugün de Osmanlı’nın bağrında Osmanlı torunları dedelerine karşı vefa görevini yerine getiriyorlar. Osmangazi demek Bursa demektir. Osmanlı torunlarından biri de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da bu güzel yere ‘Benim de emeğim geçsin, benim faydam olsun’ diyerek ortaya çıktı. Başkanımızı biz de yürekten alkışlıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu’nun yeni binasının temeli dualar eşliğinde atıldı.

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