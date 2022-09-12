Şehrin Işıkları yarışması 10. yılında

Enerji sektörünün ilk uluslararası fotoğraf yarışması Şehrin Işıkları 10.yılına girdi. Gece ve ışık temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular devam ediyor.

UEDAŞ tarafından düzenlenen Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 7 bin 812 fotoğrafın katıldığı yarışmada bu yıl başvurular 30 Eylül tarihinde sona erecek.

UEDAŞ tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve sektörde ilk uluslararası fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyan “Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması” bu yıl 10. Kez otoğrafseverlerle buluşuyor. Dünyanın her noktasından fotoğrafseverin katılabileceği yarışmanın teması ise “Gece ve Işık” olacak.

Geçtiğimiz yıllarda Tayland’dan Amerika’ya, Fransa’dan Macaristan’a birçok ülkeden fotoğrafın katıldığı yarışmada başvurular 30 Eylül tarihine kadar www.uedas.com.tr/sehrinisiklari/internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Yarışmaya katılan tüm fotoğraflardan kazananlar 7 Ekim tarihinde açıklanacak.Gece ve ışığın göz kamaştıran uyumunu yansıtacak yarışmanın birincisine Apple iPhone 12 64 GB Black, ikincisine CANON EOS 650D + 18-55 mm Lens Dijital DSLR Fotoğraf Makinesi, üçüncüsüne ise DJI TelloRyzeDrone hediye edilecek.

Yarışma özelinde jürinin değerlendirmesinde fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon, başkalaştırma ve oynamanın ise kabul edilmeyeceği belirtildi.