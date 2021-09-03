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Şehrin ışıkları yarışacak

UEDAŞ tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve sektörde ilk uluslararası fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyan “Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması” bu yıl 9. kez fotoğrafseverlerle buluşuyor.

BURSA 03.09.2021, 10:22
Şehrin ışıkları yarışacak

UEDAŞ tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve sektörde ilk uluslararası fotoğraf yarışması olma özelliği taşıyan “Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması” bu yıl 9. kez fotoğrafseverlerle buluşuyor.

Dünyanın her noktasından fotoğrafseverin katılabileceği yarışmanın teması “Gece ve Işık” olacak. Geçtiğimiz yıllarda Tayland’dan Amerika’ya, Fransa’dan Macaristan’a birçok ülkeden fotoğrafın katıldığı yarışmada başvurular 30 Eylül tarihine kadar www.uedas.com.tr/sehrinisiklari/ internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Yarışmaya katılan tüm fotoğraflardan kazananlar 8 Ekim tarihinde açıklanacak.

Gece ve ışığın göz kamaştıran uyumunu yansıtacak yarışmanın birincisine Apple iPhone 12 64 GB Black, ikincisine CANON EOS 250D + 18-55 mm Lens Dijital SLR Fotoğraf Makinesi, üçüncüsüne ise DJI Mini SE Fly More Combo Drone Gri hediye edilecek. Yarışma özelinde jürinin değerlendirmesinde fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon, başkalaştırma ve oynamanın ise kabul edilmeyeceği belirtildi.

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