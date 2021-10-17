Şehrengizlerin gözüyle Bursa’ya bakış

Osmangazi Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla kültür ve eğitim merkezi haline gelen Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde gerçekleştirilen dil ve edebiyat söyleşilerinin ikincisinde Doç. Dr. Sadettin Eğri ‘Şehrengizler ve Bursa Şehrengizi’ konusunu anlattı.

Bursa’nın doğal ve tarihi güzelliklerinin şehrengizlerde nasıl ele alındığı Lami Çelebi ve Nazik Abdullah Efendi’nin Bursa Şehrengizi adlı eserleri üzerinden anlatıldı.

Eğri, konuşmasında şehrengizlerden örnek beyitlere de yer verdi:

“17. yüzyıl şairlerinden Nazik Abdullah Efendi Bursa’nın değerini şu sözlerle ifade etmiştir; Gerçi dirsüz dehr içinde yoktur İstanbulumuz, Dursun İstanbulunuz Bursa bizüm makbulümüz. 16. Yüzyıl şairlerinden Bursalı Lami Çelebi ise dünyada Uludağ gibi bir dağ, Bursa gibi şehir bulunmadığını şu sözlerle ifade eder: Ne anun gibi var kuh-ı felek-çehr, Ne Bursa gibi gök altında bir şehr”

Program yürütücüsü Prof. Dr. Hatice Şahin de şehrengizlerin yalnızca edebi eserler değil; bir şehrin tarihine, kültürüne ışık tutacak eserler olduğunu ifade etti. Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Doç. Dr. Eğri’ye konuşmasından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.