Şehirlerdeki sağlık sorunlarının insana etkisi ele alındı

Nilüfer Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen ve 2 gün süren Sağlık Etki Değerlendirmesi Eğitimi, Bursa’da bulunan 5 merkez belediyeden katılımla gerçekleşti. Eğitime katılan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, insan sağlığına etki eden faktörlerin kent uygulamalarında göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kentlerde yaşanan sağlık sorunlarının insan sağlığına etkilerinin ele alındığı buluşmaya imza attı. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen ve iki güren süren toplantıda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Türkkan önemli konulara dikkat çektiler. Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gemlik ve Yıldırım Belediyesi’nden eğitime katılan şehir plancısı, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, peyzaj mimarı, doktor ve sağlık çalışanlarının olduğu toplantıda Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) eğitimi verildi. Karar vericilerin alacağı kararların insan hayatı açısından öneminin vurgulandığı iki günlük eğitimde, insan sağlığı faktörünün ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, şehirlerde yaşanan çevre, su, gürültü ve hava kirliliği gibi kentlerin yaşadığı başlıca sorunlara dikkat çekti. Yılda binlerce kişinin hava kirliliği nedeniyle erken yaşta hayatını kaybettiğine değinen Kayıhan Pala, “Hava kirliliği istasyonlarının verilerine göre bu sebepten dolayı hayatını erken kaybedenlerin sayısı Türkiye’de 45 bin, Bursa’da ise 2 bin 822. Bursa’da hava kirli olmasa bir yılda 2 bin 822 kişi hayatını kaybetmeyecekti. O zaman bizim bunda sorumluluğumuz var. Bursa’da hava neden kirli, bunu nasıl önleyebiliriz? Bu konulara yoğunlaşmamız gerekiyor. Diğer ülkelere göre bizim havamızın neden bu kadar kirli olduğuna iyi bakmak gerekir” dedi.

İmar planlarında insan sağlığının öncelik olarak değerlendirilmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Kentlerde bazı tesislerle bir arada yaşama mecburiyetimiz oldu. Bunların bir bölümü kentlerin imar planlarına aykırı bir şekilde gelişmesiyle ortaya çıktı. Bazı tesisler şehrin dışındaydı şimdi şehrin tam göbeğinde kaldılar. Yeni kurulan tesislerin de kent içlerinde kurulmamasına dönük herhangi bir tutum yok. Bütün bunlar bizi ve geleceğimiz olan çocukların sağlığını etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü her yüz ölümden 23’ünün çevresel olarak maruz kaldığımız hava, su, gürültü kirliliği elektromanyetik alan kirliliği gibi sebepler neticesinde oluştuğunu söylüyor. Eğer sağlığın gerçekten temel değer olduğunu savunuyorsak bir yöntem üretmemiz gerekiyor. O yüzden karar vericiler, planlamalarında çok ilerisini düşünerek adım atmalı” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Türkan da Sağlık Etki Değerlendirmesi’nde izlem ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Eğitimin kapanışına katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da konunun halk sağlığı açısından önemine dikkat çekerek, “Halkın tamamını ilgilendiren, belki de çok az kişinin bilgi sahibi olarak karar verdiği süreçte bunların yansımaları hep toplum üzerinden çözümlendi. Bu süreçlerin sıkıntılarını hep toplum çekti. Burada ne kadar şeffaf ne kadar gözlenebilir bir süreç oluşturabilirsek o kadar az sorunla karşılaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Eğitim sonunda katılımcıların da değerlendirmeleri alındı. Etkinliğin faydalı olduğunu dile getiren katılımcılar, çalışmalarında edindikleri bilgilerin büyük katkı sağlayacağını dile getirdiler.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remiz Çınar da, belediye çalışanlarına teşekkür ederek katılım belgelerini verdi.