Satranç tutkunları Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması’nda sporcular ilk hamlelerini yaptı.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleşen 2021-2022 Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması’na 129 takımdan toplam 778 sporcu katıldı. 5 gün sürecek turnuvanın başlangıç hamlesini Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban yaparken, satranç tutkunları büyük heyecan yaşadı.

27 Mayıs Cuma günü sona erecek Bursa Okullar Arası Mahalli Minikler Satranç Yarışması’nda puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda şampiyonlar belirlenecek. Minikler A ve B gruplarında ter dökerek kupa ile madalyalarına kavuşacak satranç ustaları, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.