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Satış ekibi, ürün eğitimlerini başarıyla tamamladı

Koçaslanlar Otomotiv’in satış ekibi, PAKCS üretim tesisinde gerçekleşen ürün eğitimini başarıyla tamamladı.

BURSA 16.02.2022, 15:31
Satış ekibi, ürün eğitimlerini başarıyla tamamladı

Koçaslanlar Otomotiv’in satış ekibi, PAKCS üretim tesisinde gerçekleşen ürün eğitimini başarıyla tamamladı.

Koçaslanlar Otomotiv’in Genel Müdürü Mesut Süzer, Satış Direktörleri Ahmet Sezer ve Ahmet Güler, İş Geliştirme Müdürü Cüneyt Görkem, Satış Destek Uzmanı İlknur Arslan, İş Geliştirme Sorumlusu Gonca Başaraner ve satış danışmanlarının katılım sağladığı eğitimde PAKCS Kapaklı Damper’in tüm üretim aşamaları, kullanılan komponentlerin kalitesi ve teknik özellikleri üzerinde duruldu. Tüm üretim aşamalarında yüksek kaliteli ve sağlam malzemeler kullanıldığının altını çizen PAKCS Üretim Müdürü Erol Turan, “Kapaklı damperimizin hem tasarım, hem de üretim aşamasında en çok sağlamlık ve güvenilirlik konuları üzerinde durduk. Bu sebeple ürünümüzün her noktasında en kaliteli ve sağlam malzemeleri kullanmaya özellikle dikkat ettik. Kullandığımız saclar SSAB’nin ürünleri olup, SSAB üretiminde hurda malzeme kullanmadan sadece demir cevherinden yararlanarak üretim yapmaktadır. Bu da malzemenin kalitesi, dayanımı ve esnekliğini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Kullandığımız kaynak teknolojisinde yine SSAB’nin öngördüğü ve tavsiye ettiği metotlar kullanılarak ürün kalitesinin en üst seviyede olması sağlanmaktadır. Ayrıca üretim tüm aşamalarda fikstürlerde yapılmakta olup sac stresinin en aza indirilmesi sağlanmıştır. Bu aynı zamanda kullanıcıya yedek parça temini kolaylığı sağlamaktadır. Mamul hale gelen parçalar öncelikle yıkama kabininde fosfatlama ve kimyasallarla yıkanarak üzerindeki yağlardan arındırılır. Daha sonra kumlama kabininde kumlanarak yabancı maddelerin ayrıştırılması ile boyaya hazır hale getirilir. 16 metre uzunluğunda fırınla boya kabininde el değmeden boyanarak boya kalitesi en üst seviyeye getirilir. Kullanmış olduğumuz boya tüm dünyada otomotiv üreticilerinden kabul görmüş olan PPB markalı boyadır. Boyadan çıkan damper montaj sahasında TIRSAN şasi ile eşleştirilir ve montajı tamamlanır. Kullanmış olduğumuz hidrolik sistemi HİDROMAS’tır ve hidrolik sistem set halinde alınıp montajı yapılır. Set halinde alınması HİDROMAS’ın tam garanti vermesi açısından önemlidir. Tüm bunlar ve kalite odaklı üretim anlayışımız sayesinde PAKCS Kapaklı Damper, müşterilerimizin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaktadır’’ dedi.

Eğitimin tüm personel için oldukça faydalı olduğunu vurgulayan PAKCS Satış Direktörü Mehmet Demir ise, “Ürünün sağlamlığı, yedek parçaya ulaşımın kolaylığı, uzun ömürlü olması müşterilerimize işletme maliyetlerinde çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Biz de PAKCS olarak, en önemli unsur olarak gördüğümüz sağlamlık konusunda ciddi bir çalışma yaptık. TIRSAN şasi ile birleşen PAKCS kalitesi sektöre yeni bir soluk ve yeni kalite standartları getirmiştir. Eğitimimizin hedefi, müşterilerinize üretimin her aşamasını, kullanılan malzeme kalitesi ve işçiliğini sunabilmektir. Bu bağlamda oldukça bilgilendirici ve keyifli bir gün geçirdik” diye konuştu.

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