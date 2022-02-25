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Sanayide yüksekokul eğitimleri başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) sanayide yaşanan ara eleman sıkıntısını çözüme kavuşturabilmek için Coşkunöz Eğitim Vakfı ile teknik eleman yetiştirilmesi, staj imkânlarının genişletilmesi ve ikili işbirliklerinin arttırılması hedefiyle işbirliği yaptı.

BURSA 25.02.2022, 12:07
Sanayide yüksekokul eğitimleri başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) sanayide yaşanan ara eleman sıkıntısını çözüme kavuşturabilmek için Coşkunöz Eğitim Vakfı ile teknik eleman yetiştirilmesi, staj imkânlarının genişletilmesi ve ikili işbirliklerinin arttırılması hedefiyle işbirliği yaptı.

Düzenlenen protokolle BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Coşkunöz Eğitim Vakfı bünyesinde uygulamalı dersler alacak. Hazırlanan protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, Vakıf Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu imza attı.

Gençlerin iş hayatlarında daha sağlam tutunabilmeleri için doğru ve kaliteli bir eğitim almaları gerektiğini vurgulayan Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, "İşe alınan yeni personelin doğrudan üretim sürecine dâhil edilmesinin çok kıymetli. Sanayinin bel kemiği olan nitelikli iş gücünü yetiştiren kurumlar ile vakıf ve iş dünyası temsilcileri olarak işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Sektörün istediği yetkinlikler ile öğrencilerimizi donatalım ve onları doğrudan üretime kazandıralım. Artık uluslararası rekabetin gündemde olduğu, Türkiye’nin kendi markasını yaratmasının kaçınılmaz olduğu bir süreçteyiz ve bizim gençlerimiz ile kurumlarımız bunu başarabilecek nitelikte. İş dünyamız ile eğitim kurumlarımız kol kola hareket ederlerse bunu başaracaktır” dedi.

Törende BUÜ MYO Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademisyen ve vakıf yöneticileri de hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, Türkiye’nin en fazla öğrenci sayısına sahip üniversitesi olduklarına işaret etti. Bünyelerinde bulunan meslek yüksekokullarının niteliğini her geçen gün arttırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kılavuz, giriş puanı ve doluluk oranlarında da Türkiye’nin zirvesinde yer aldıklarının altını çizdi. Kaliteli eğitim veren ve kendisini sürekli güncelleyen bir akademik kadroya sahip olduklarını söyleyen Prof. Dr. Kılavuz, “Üniversitemizin aranılan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olması için çabalıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu algının toplum genelinde yerleşmesi adına yatırımlar yapıyor ve projeler üretiyoruz. İş dünyası ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Sanayicilerimizden gelecek her türlü işbirliği ve proje talebine açığız. Sanayicilerimize ve iş insanlarımıza üniversitemizin kapıları sonuna kadar açık. Geride kalan 2,5 yıllık süreç içerisinde de pek çok projeye imza attık. Bugün imzaladığımız protokolün de nitelikli ara eleman yetiştirilmesi hususunda çok kıymetli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bizlere güvenen ve destek veren Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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