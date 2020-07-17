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Şampiyonlar göğüsleri kabarttı
TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞEN OKULİSTİK SINAVINDA ULUDAĞ KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ GÖĞÜSLERİ KABARTTI.
BURSA 17.07.2020, 12:34
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Türkiye genelinde yapılan "okulistik" imtihanında Uludağ Koleji öğrencileri başarılarıyla göğüsleri kabarttı.
Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı okulistik sınavında Uludağ Koleji ilk ve ortaokul öğrencileri, Bursa ve Türkiye çapında birinci oldu. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar yüz binlerce öğrencinin katılabildiği sınavda öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce bilgilerini yarıştırdı. Uludağ Kolejinden Kıvanç Kayra Togan, Mehmet Ali Kuban ve Ömer Faruk Çetinkaya sınavda önemli bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu.
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