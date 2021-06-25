Bursa’nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren Salih Şeremet Ortaokulu ilk mezunlarını verdi.

Pandemi sürecinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılını tamamlayan öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde 8. Sınıfı tamamlayarak liseli olan 258 öğrenci diplomalarını aldı. Pandemi kurallarına uygun olarak açık havada ve üç ayrı grupta düzenlenen mezuniyet töreninde veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Salih Şeremet Ortaokulu Müdürü Nurettin Kendüzler,"2017 yılında faaliyete giren okulumuzun ilk mezunlarını uğurluyoruz. Bu bitiş çocuklarımız için yeni bir başlangıç. Coronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 15 aydır uzak kaldıkları okullarına veda ediyorlar. Bu süreci başarıyla tamamlayan çocuklarımızı gururla yolcu ediyoruz. Birinci değeriniz her zaman vatanınız olsun. Atatürk’ün dediği gibi sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi. Okulun pandemi sürecinde de artmaya devam eden başarı grafiğine dikkat çeken Kendüzler, "Bursa’nın uzaktan eğitime en yüksek katılımlı okullarından biriyiz. Bu süreci en verimli şekilde atlattık. Öğretmenlerimize ve çocuklarına bu süreçte destek olan velilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Törende okulu dereceyle bitiren öğrencilere Okul Müdürü Nurettin Kendüzler ile Müdür Yardımcıları Esra Tayan ve Arzu Baltacı tarafından plaket verildi. 258 öğrencinin diplomalarını aldığı tören kep atma coşkusu ile son buldu.