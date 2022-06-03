Yıldırım Belediyesi tarafından Millet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sakarya Parkı hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnşallah çok yakın zamanda bölge için doğalgaz çalışmaları da başlayacak” dedi.

İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından sosyal alanlara, spor tesislerinden modern pazar alanlarına, meydanlardan parklara kadar vatandaşlara konforlu bir hayat sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi’nin Millet Mahallesi’nde hayata geçirdiği Sakarya Parkı düzenlenen törenle ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Sakarya Parkı’nın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, belediye meclis üyeleri, şehit ve gazi yakınları, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. Sakarya Parkı’nı vatandaşların istifadesine sundukları için mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Daha yeşil bir Yıldırım için büyük düşünüyor ve büyük dönüşüyoruz. Bugün hizmete açtığımız Sakarya Parkı ile bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunan 2 bin 200 metrekarelik alana sahip parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. Burası çocuklarımızın güven içinde oyun oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin sosyalleşebileceği çok güzel bir park oldu. Sakarya Parkı Yıldırım’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin marka değerini artıracak projeleri hayta geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılında Millet Mahallesi’ne Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ni kazandırdıklarını ifade etti. Millet Mahallesi için önemli hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Bölgenin en önemli ihtiyacı olan doğalgaz sorununu çözmek ve hemşehrilerimizi doğalgaza kavuşturmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yasa çıkarttık. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizde doğalgaz için çalışmalar başlayacak. Söz verdiğimiz işleri nasıl yerine getirdiysek doğalgaz konusunu da inşallah yakın zamanda halledeceğiz. Öte yandan açılışını yaptığımız Sakarya Parkı’nın hemen yanındaki araziye çocuklarımız, gençlerimiz ve spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için modern, donanımlı bir spor salonu inşa edeceğiz. Bu iki yatırımla birlikte bölgenin havasını değiştirecek ve mahallemizin değerini artıracağız. Ayrıca Millet Mahallesi yolun altı ve üstü olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Çevre yolu mahallenin tam ortasından geçiyor. Millet mahallemizin yolun altında kalan kısmına daha fazla hizmet götürebilmek için meclisimizde aldığımız kararla yolun altında kalan kısımda Sakarya Mahallesi adında bir mahalle kuruyoruz. Meclisimizde yeni mahallenin sınırlarını da çizip konuyu valiliğimize sevk ettik. Onay süreci tamamlandıktan sonra Sakarya Mahallemizi kuracağız. İnşallah bu düzenleme ile birlikte bu bölge daha fazla gelişecek, hizmet alacak ve bölge değerlenecek. Hem parkımızın hem yakın zamanda hizmete açacağımız spor salonumuzun hem de yeni ismiyle Sakarya Mahallesi’nin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nı da geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 17 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 31 parkımızı da sil baştan yeniledik. 4 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “Dünyanın hiçbir şehri bir renkle anılmamakta. Yalnızca yeşil rengi Bursa ile özdeşleşmiştir. Bursa’da yeşil alanlarımızı artırmak için Yıldırım Belediyesi ile tüm hızla çalışıyoruz. Yeşil kimliğine katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol ve çocukların açılış kurdelesini kesmesi ve parkı gezmesiyle sona erdi.