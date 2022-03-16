Sait Faik’in edebi yönü paylaşıldı

Nilüfer Belediyesi ’Yılın Yazarı Sait Faik’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşilerin ilki çevrimiçi olarak gerçekleşti. Sevengül Sönmez ve Melda Üner’in konuk olduğu etkinlikte Sait Faik’in Türk öykücülüğündeki yeri ve bakış açısı mercek altına alındı.

Nilüfer Belediyesi 2022 yılını, modern hikayeciliğin yol açıcı ustalarından biri olan Sait Faik Abasıyanık’a armağan etti. Yıl boyunca sürecek etkinlikler kapsamında düzenlenen söyleşilerin ilki ‘İnsanı sevmek, doğayı görmek: Sait Faik’in öykücülüğü başlığıyla çevrimiçi düzenlendi. Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik organize edilen söyleşiyi çok sayıda edebiyatsever de izledi.

Söyleşide, yazar ve akademisyen Sevengül Sönmez ile Melda Üner, öğretmen ve öğretmen adaylarına Sait Faik öyküleriyle bağ kurabilmeleri, edebiyattaki ayrıcalıklı yerini anlayabilmeleri adına izleyecekleri yöntemleri aktardı. Yalçın Armağan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, öykü türleri ve derslerde ele alınacak uygulamalar da ifade edildi.

Sait Faik’in Türk öykücülüğündeki yerinin geniş olarak mercek altına alındığı söyleşide ilk olarak Sevengül Sönmez görüşlerini belirtti. Öykü ve hikayeyi ayrı değerlendirmek gerektiğini kaydeden Sevengül Sönmez, “Sait Faik, Türkçe öykücülükte anlatıcı karakter olarak öne çıkmıştır. Öykülerinde o an ele alınır. Etik değerlere çalışmalarında çok önem vermiştir. Yaşamına yakından bakıldığında dünyayı güzel bir yerden görebilme arzusu taşıyan bir yazardır. O dünyayı tek bir unsur veya çerçeve üzerinden görmemiştir. Mevsimleri, hayvanları, doğayı, insanları bütün olarak ele aldığı için birçok öykücüden farklı olmuştur. Yaşama arzusu ve insan sevgisi eserlerine sıkça yansımıştır. O yazım kurallarına bağlı kalmamış ve kendi öykü biçimini oluşturmuş ve bununla birlikte cümlenin bütün olmasını sağlayan yazarlardan olmuştur. Bu da yakın çevresinde okunabilecek başka şairleri ve yazarları da düşündürmüştür” dedi.

Eğitmen Ayşe Melda Üner de, Sait Faik’in kişisel etik duruşunun çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “İnsan zihni hep mukayese eder. Edebiyatta da bu mukayeseler sıkça görülmektedir. Sait Faik evrensel bir yazar ve edebiyatla dolu hayal dünyası var. Onun değerli eserleri bugün hala okunup önemseniyorsa, onun duruş ve biçimi yüzündendir. Öykücülüğünde evrensel kimliği öne çıkmıştır. Yaşarken bu tür değerlerin kıymetini bilemiyoruz. Hayattayken başarılarının karşılığını verebilsek çok daha anlamlı olur” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Üner ve Sönmez, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak, merak edilen konulara ışık tuttu.