Sait Faik ödülü sahibi yazarlar Sait Faik’i anlattı

Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin yılın yazarı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “Sait Faik’in İzinden Giden Öykücüler" isimli söyleşiye katılan Ethem Baran, Oya Baydar ve Sine Ergün, Sait Faik’in Türk edebiyatı ve kendi yazın yolculuklarına olan etkisi hakkında paylaşımlarda bulundular.

2022 yılını, modern Türk öykücülüğünün kurucu ismi olarak gösterilen Sait Faik Abasıyanık’a adayan Nilüfer Belediyesi, yılın yazarı etkinlikleri çerçevesinde Akkılıç Kütüphanesi’nde bir söyleşi düzenledi. “Sait Faik’in İzinden Giden Öykücüler” isimli söyleşiye, her biri Sait faik Öykü ödülü sahibi olan Ethem Baran, Oya Baydar ve Sine Ergün konuk oldu. Sait Faik Abasıyanık’ın Türk edebiyatı ve kendi yazın yolculuklarına etkisi hakkında düşüncelerini paylaşan yazarlar Sait Faik’in yalın ve etkileyici üslubunun, onu Türk edebiyatının en etkili kişilerinden biri yaptığını vurguladı.

Aynı zamanda gazeteci ve sosyolog olan Oya Baydar, sıradan, yalın, sokaktaki insanın gündelik yaşamın ve yalnızlığın şiiri olarak tanımladığı Sait Faik edebiyatının kendisi üzerinde oluşturduğu duyguları ve yazın hayatı üzerindeki etkisini “Onun edebiyatı, bizi başka atmosferlere, başka insanların dünyasına yalın bir üslupla götüren bir edebiyattır” sözleriyle özetledi.

Eğitimci ve yazar Ethem Baran da “Sait Faik, yalınlığın içinde şaşırtıcı bir derinlik oluşturan anlatımı ile modern Türk öykücülüğünde öncesi ve sonrası olmayan bir yazardı. Hayatını, yazıları içinde, yazmak içinde yaşamış yalnızlardan biriydi” dedi.

Öykü yazarı Sine Ergün de çocukluk yıllarından itibaren Sait Faik Abasıyanık’ın hayatı ve eserleri üzerindeki etkisini, söyleşi için kaleme aldığı ve katılımcılar için seslendirdiği öykü tadındaki metni ile paylaştı.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, konuk yazarlara, yılın yazarı etkinliklerine katkıları nedeniyle teşekkür etti.