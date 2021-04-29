Sahne Eseri Yazma Yarışması’na başvuru süresi uzatıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, sanata katkı koymak ve tiyatro oyunları yazmaya teşvik etmek hedefiyle Mitos Boyut Yayınları iş birliği ile bu yıl beşinci kez düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’na başvuru süresi 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle öne çıkan Nilüfer Belediyesi’nin, tiyatro sanatına yeni eserler kazandırmak hedefiyle, Mitos Boyut Yayınları iş birliği ile düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması büyük ilgi görüyor. Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği yarışmanın başvuru süresi, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süreci nedeniyle uzatıldı. Yarışmaya katılmak isteyenler 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar eserlerini teslim edebilecekler. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü kargoya verilen eserler de değerlendirme kapsamına alınacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler başvuruyu Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’ndeki Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne elden, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapabiliyor. Ödüle değer bulunan oyunlar 2021 yılı Ekim ayı içinde www.nilufer.bel.tr/nilufertiyatro ve www.niluferkentiyatrosu.com adresinden duyurulacak. Yarışmada birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL olarak belirlendi. Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’ne değer görülen eserin sahibine de 10 bin TL para ödülü verilecek.