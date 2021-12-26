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Sahipsiz hayvanlar emin ellerde

Osmangazi Belediyesi, karla kaplı Uludağ’da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yol kenarlarına yiyecek bıraktı. Belediye ekipleri, hasta, yaralı ve tehlike arz eden sokak köpeklerini de Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek koruma altına aldı.

BURSA 26.12.2021, 15:18
Sahipsiz hayvanlar emin ellerde

Osmangazi Belediyesi, karla kaplı Uludağ’da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yol kenarlarına yiyecek bıraktı. Belediye ekipleri, hasta, yaralı ve tehlike arz eden sokak köpeklerini de Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek koruma altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarına yönelik ‘Sahipsiz hayvanlar için önlem alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun” çağrısı üzerine bu konudaki çalışmalar önem kazanırken, Türkiye ve Avrupa’nın en modern hayvan barınağına sahip olan Osmangazi Belediyesi, can dostların bakım ve tedavilerine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile diğer belediyelere örnek oluyor. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ’da yolu üzerinde yer alan sokak hayvanlarını hem besledi hem de hasta ve yaralı ve sokak hayvanlarını yakalayarak tedavilerinin yapılması için barınağa götürdü. Aç kalan hayvanların enerjilerinin kısa sürede biterek donma riski yaşamamaları adına belediye ekipleri, yol kenarlarına kuru mama bıraktı. Ekipler ayrıca, sahipsiz köpeklerin kış aylarını tok geçirmeleri için Osmangazi Belediyesi tarafından beş farklı noktaya yerleştirilen beslenme odaklarının içerisine de kilolarca kuru mama koydu. Barınakta götürülen sokak hayvanları ise veteriner hekimler tarafından muayenelerinin yapılmasının ardından koruma altına alındı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm canlılara karşı sorumluluk bilincinde olduklarını belirterek, “Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Karla kaplanan Uludağ yolundaki hayvanların aç kalmamaları için ekiplerimiz düzenli olarak yol kenarlarını mama bırakıyor. Kış dönemi boyunca can dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yapmış olduğu “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayvanlar için önlem alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun’ sözleri hakkında da konuşan Başkan Dündar, “114 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip. 13 yıldır faaliyet gösteren barınakta, her yıl binlerce sokak hayvanını sağlığına kavuşturuyoruz. Yüzlerce hayvanın da sahiplendirilmesini sağlıyoruz. Sahipsiz hayvanların çevrede başıboş dolaşması, hem çevre hem de insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar için tehlike arz eden sokak köpeklerini barınakta koruma altına alıyoruz. Can dostlarımız barınakta temiz ve sağlıklı bir şekilde, doğal yaşamdan kopmadan yaşıyor” diye konuştu.

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