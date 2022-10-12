Sağlıklı neslin ilk adımı anne sütü

Doruk Yıldırım Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla organize ettiği etkinlikler çerçevesinde hastaneye gelen anneleri ve kadınları anne sütünün faydaları hakkında bilgilendirdi.

Emzirmenin faydaları ve anne sütünün bebeklerin gelişimindeki rolüne dikkat çeken etkinlikler düzenleyen Doruk Hastaneleri ve Doruk Yıldırım Hastanesi yönetimi, kurduğu stantta hastaneye gelen anne ve kadınlara çeşitli hediyeler vererek, anne sütünün faydaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Stantta bilgilendirmede bulunan ve anne sütünün önemine dikkat çeken Özel Bursa Yıldırım Doruk Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Konur, “Anne sütü bebekler için hayati önemde, özellikle ilk 6 ay hem bebekler hem de annelerin sağlığı faydalıdır. Bebekleri gelecekteki hastalıklardan, kanserlerden, diş çürüklerinden ve alerjik hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün ilk 6 ay sonrasında da 2 yaşına kadar devam etmesini öneriyoruz. Bunun yanında emzirme anne ve bebekler arasında güvenli bağların oluşmasına katkı yapıyor. Emzirme aynı zamanda kadınların da bazı kanser türlerine karşı korunmasını da sağlıyor. Doruk Hastaneleri ve Doruk Yıldırım Hastanesi olarak anne sütünün önemine dikkat çekecek birçok etkinliği organize etmeyi önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı bir neslin yetişmesindeki ilk adımın annelerden başladığını biliyoruz. İlerde de bizim karşımıza çıkabilecek birçok hastalığa karşı koruma sağlayarak işimizi kolaylaştıran anne sütünden çocuklarımızın yeterince beslenmesi gerektiği inancındayız. Lütfen bebeklerimizi anne sütünden mahrum bırakmayalım” dedi.