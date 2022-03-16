Sağlıklı çevre için önce eğitim

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Bursa’nın farklı okullarında görevli gönüllü 90 öğretmene ‘İklim değişikliği ile mücadele konulu’ eğitim verildi.

Küresel ısınma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, Büyükşehir Belediyesi fiziki yatırımların yanında eğitim alanında da iklim değişikliğiyle mücadeleden taviz vermiyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte örnek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Çevre ve iklim değişikliği konularında toplumsal bilinç oluşturulması hedefiyle eğitim çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çevreye duyarlı öğretmenleri buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi’nin resmi ortağı olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Erasmus+ programı çerçevesinde yürütülen Okulun Ötesinde Projesi kapsamında, ‘Çevre ve İklim Değişikliği Bilgilendirme Eğitimi’ gerçekleştirildi. E-twinning, BEBKA ve Erasmus+ programlarının ana öncelik alanı olan çevre ve iklim değişikliği konusunda gerçekleştirilen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve farklı okul-yaş gruplarında görev yapan gönüllü 90 öğretmen katıldı.

Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Çevre Yüksek Mühendisi Mert Karaçalı ise Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı. Eğitim ile, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak, sürdürülebilir çevre oluşturmak, doğal kaynakların korunması, enerji ve maliyet tasarrufu, kirlenme oranı ve tehlikeli atık miktarının azaltılması konularında öğretmenlerin mesleki yeterlilik ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.