Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki kursiyerler, ’Sağlıklı beslen sağlıklı yaşa’ semineriyle farkındalık kazandı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. OSMEK bünyesinde yer alan kursiyerler için düzenlenen ’Sağlıklı beslen sağlıklı yaşa’ seminerinin ilk programı, Namık Kemal Hizmet Binası’nda başladı. Küplüpınar Hizmet Binası ile Soğanlı Kültür Merkezi’nde devam eden program çerçevesinde diyetisyenler, kursiyerlere detaylı vücut analiziyle birlikte sağlıklı beslenme ve obezite konularında bilgiler aktardı. Bunun yanı sıra fiziksel aktivitenin önemine değinen fizyoterapistler ise kadınlarla birlikte çeşitli egzersizler yaptı.

Halk sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelecek seminerlerin Doburca, Bağlarbaşı, Altınova ve Maksem Hizmet Binaları ile Hüdavendigar Sosyal Gelişim, Mehmet Akif Kurs, Demirtaş Kültür, Seyyid Usül Kültür, Yakup Aktaş Kültür Merkezlerinde devam edeceğini belirtti.