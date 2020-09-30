Sağlıkçılar kalp sağlığına dikkat çekti

Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümü doktorları, kalp ve damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemine dikkat çekti.

Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümü doktorları, kırmızı tişört giyerek kalp sağlığının korunmasına farkındalık oluşturdu. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, fazla kilo veya obezitenin görülebileceğini vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Kalp damar hastalıkları, dünyanın en yaygın ölüm sebeplerinden ve hastalıklarından biri olduğunu söyledi. Her yıl yaklaşık 18 milyon kişi kalp damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Karşı, "Ancak bunu önlemek bizim elimizde! Dengeli bir yaşam tarzı ile kalp hastalığı riskini azaltabilir ve hayat kalitemizi artırabilir. Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir" dedi.

Stres ve sosyo-ekonomik faktörlerin de kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileri arasında olduğunu belirten Karşı, 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin olabileceğini ve düzenlik kontrollerin yapılması gerektiğini dile getirdi. Dr. Karşı, "Ayrıca her bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması gerekir. Bunun için her birey sağlıklı beslenmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapmalıdır. Tütün, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmalı. Kardiyovasküler risklerinin yanı sıra aynı şekilde kan basıncını, kan şekerini takip ettirmelidir" diye konuştu.