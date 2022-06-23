Sağlık ordusunun yeni hemşireleri

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olma başarısı gösteren 156 hemşire düzenlenen törenle diplomalarına kavuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni BUÜ Atletizm Pisti’nde düzenlendi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adem Doğangün, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilerin dört yıllık ağır ve yorucu bir eğitim öğretim hayatından sonra Türkiye’nin parmakla gösterilen Hemşirelik bölümünden mezun olduklarını vurgulayarak; “Bu seneyi önceki yıllardan ayıran bir hususa işaret etmek isterim. Sizler artık Araştırma Üniversitesi olarak kabul edilen Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ilk Araştırma Üniversitesi mezunlarısınız. Bu anlamdaTürkiye’deki 207 üniversite içerisinde Türkiye’nin kalkınmasına katkı koyan 23 seçkin üniversiteden birinden mezun olmak ayrıcalıktır. Hemşirelik öğreniminiz boyunca hocalarınızdan çok şey öğrendiniz. Meslek hayatına atıldığınızda muhatabınız herhangi bir obje değil; ruh, beden ve duygu sahibi bir varlık olan insan olacak. Bundan daha ulvi, daha yüce, daha kutsal bir görevi düşünemiyorum. İnsanın bir ızdırabını hafifletebilmenin, ona dokunabilmenin, ona omuz verebilmenin Rabbimiz katında önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Size çok kaliteli bir eğitim verildi. Size verilen eğitimi davranışa dönüştürmek suretiyle düşünce-davranış, inanç-davranış bütünlüğünü öğrenmiş kişiler olarak hayata atılacaksınız. Yolunuz açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.

BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu ise konuşmasında; “Ülkemizde Hemşirelik mesleği 100 yılı aşkın süredir icra edilen bir meslektir. Bireyin ruhsal bedensel sağlığını iyileştirme, yaşam kalitesini arttırma, hasta, birey ve ailesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda Hemşirelik bakımını vermede, bakım kalitesinin ve sonuçlarını değerlendirmede önemli görevler üstlenmekteyiz. Son yıllarda yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Hemşirelik mesleğine duyulan ilginin giderek arttığını görüyoruz. 2020-2030 yılları arasında Hemşirelik mesleğinde %9 büyüme beklenmektedir. Sevgili öğrencilerim; sizler dört yıllık eğitim sürecinde derin bir tıp ve hemşirelik becerileri kazandınız. Mesleki becerilerinizin yanında başkalarına karşı şefkatli, sabırlı, empati yapabilen anlayışlı birer insanolarak donatıldınız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize mutluluklar diliyorum. Herşey gönlünüzce olsun” şeklinde konuştu.