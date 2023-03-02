Sağlık hizmetleri depremzedelerin ayağına gidiyor

Bursa’da her yıl sisteme kayıtlı 10 bine yakın vatandaşa Evde Hasta Bakım Merkezi aracılığıyla sağlık hizmeti götüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da da depremzede vatandaşların sağlığı için canla başla çalışıyor. Antakya’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım Merkezi ekipleri, depremde ayağından yaralanan bir vatandaşın tedavisini gerçekleştirdi.

Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulması görevlerini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Yaşanan depremlerde evi ağır hasar gören ve evden çıkarken ayağından yaralanan 59 yaşındaki kalp hastası Vahide Tekin’in yakınları, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşıp’ sağlık hizmetleri için destek istedi. Bunun üzerine Antakya’da bulunan Büyükşehir Evde Hasta Bakım Merkezi ekipleri, ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Avsuyu Mahallesi’ne doğru harekete geçti. Burada kız kardeşinin evinin bahçesinde kurdukları çadırda yaşayan Vahide Tekin’e ulaşan ekipler, gerekli müdahaleyi yaptı.

Merkezden uzakta oldukları için tedavisini gerçekleştiremediğini söyleyen Vahide Tekin “Deprem anında evden çıkarken, cam kırıklarına bastım. Ayağımda büyük kesikler oluşmuştu. Evimiz çok büyük hasar gördüğü için Avsuyu’na, kız kardeşimin yanına geldim. Burada da sadece bir kez ayağımı pansuman yaptırabildim, o da ilk gündü. Sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Çok teşekkür ederim” dedi.

Ekipler, yaptıkları tedavinin ardından, Vahide Tekin’in ihtiyaç duyduğu ilaçları da teslim ederek merkeze döndü.