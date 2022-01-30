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Sağlık çalışanlarına adanmış bir yapıt yarışmasının ödülleri verildi

Nilüfer Belediyesi’nin, korona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak park için düzenlediği yarışmada dereceye girenler, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Tören öncesi gerçekleştirilen kolokyumda da jüri üyeleri ve yarışma katılımcıları, düşüncelerini dile getirdi.

BURSA 30.01.2022, 11:30
Sağlık çalışanlarına adanmış bir yapıt yarışmasının ödülleri verildi

Nilüfer Belediyesi’nin, korona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak park için düzenlediği yarışmada dereceye girenler, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Tören öncesi gerçekleştirilen kolokyumda da jüri üyeleri ve yarışma katılımcıları, düşüncelerini dile getirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin, korona virüs salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını ölümsüzleştirmek, onların mücadelesini kamusal alanda görünür kılmak hedefiyle düzenlediği proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 29 Ekim Mahallesi’nde Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki 3 bin metrekarelik alanda uygulanacak proje için düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin çeşitli illerinden 83 proje ile katılım oldu. “Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar Parkı” için yapılan projeler, Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki Yeraltı Sanat Galerisi’nde sergilenirken, dereceye giren proje sahipleri de, düzenlenen kolokyum sonrasındaki törende ödüllerini aldı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen kolokyum ve ödül törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli ile Zafer Yıldız, yarışmanın jüri başkanı İnci Eviner ile jüri üyeleri mimar Hakan Demirel, sanat tarihçisi Ali Kayaalp, küratör Bige Örer, mimar ve sanatçı Sinan Logie, sanatçı Dilek Winchester, sanat tarihçisi ve yazar Zeki Coşkun, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Levent Soydinç ile proje sahipleri katıldı. Ödül töreni öncesi gerçekleştirilen kolokyumda jüri üyeleri değerlendirmelerini yaparken, katılımcılar da eleştiri, düşünce ve katkılarını dile getirdi.

Kolokyumun moderatörlüğünü yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Sebla Arın, yarışmanın önemini ve projelerin değerlendirme aşamalarını paylaştı. Yarışmaya başvuran her bir yapıtı dikkatle değerlendirdiklerini ve üzerine çokça konuştuklarını dile getiren jüri başkanı İnci Eviner de, “Bunu aslında mimari proje yarışması olarak düşünmedik. Çok disiplinli sanat ortamını karşılayabilecek, yenilikçi bir anlayışla çalışmak istedik. Jüri üyeleri arasındaki bu çeşitlilik de değerlendirme sırasında önemli bir katkı sundu. Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı kültür-sanat alanındaki girişimleri etkili, yerel yönetimlerin de kültür-sanat aracılığıyla toplumla kurdukları ilişkiyi değerli buluyorum” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin kamusal alanları değerlendirirken farklı disiplinleri bir arada, bu sürece dâhil etmesinin önemine değinen diğer jüri üyeleri de, bu oluşumun Türkiye’de örnek olması gerektiğini dile getirdiler. Jüri üyeleri, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını hatırlatan Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Levent Soydinç de, Nilüfer Belediyesi’nin bu süreçte sağlık çalışanlarına büyük destek verdiğini vurguladı. Yapılacak olan projeye de değinen Soydinç, “Sağlık çalışanlarına adanan 5. anıt olacak bu. Bu kadar derdimiz arasında bu anıt, bize can verdi. Mutluluğumuzu artırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kolokyumun kapanış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, yarışmaya katılan herkese çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sağlık çalışanlarına yönelik bir alan yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Onları anmak, yaşadıkları bu zorlu süreçte en azından onların da varlıklarını bütün halkımızla paylaşmak istedik” diye konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, birinci seçilen projeyi en kısa sürede Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar Parkı’nda hayata geçireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından yarışmada birinci seçilen projenin sahibi Şimal Avcı’ya, ikinci olan Regaip Adem, üçüncülüğe değer görülen Ezgi Oğur- Furkan Şanlı ile mansiyon ödülünü almaya hak kazanan İbrahim Özvarış, Nur Dilan Özdemir, Soner Kıyasoğlu ve Samet Arslan ile Yadigar Esin Esen’e ödülleri verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, jüri üyelerine de katkılarından dolayı plaket vererek teşekkür etti. Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’nde sergilenen projeler, 9 Şubat tarihine kadar izlenime açık kalacak.

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