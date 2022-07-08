Sağlık çalışanları şiddeti kınadı

Medicana Bursa Hastanesi ana girişinde toplanan doktorlar, yöneticiler, hastane personelleri, hastalar ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi karşı, "Toplum sağlığı için çalışırken kendi hayatından olan sadece doktorlarımız değildir. Aynı zamanda umutlar, hekimlik, insanlık da ölmektedir. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak öldürülmeyi hak etmiyoruz. Yaşamak, mesleğimizi güvenle yaparak yaşatmak istiyoruz. Yurdun dört bir yanından doktorlarımıza yönelik şiddet ve ölüm haberlerinin artık durmalıdır. Doktorun beyaz gömleğinden kan lekesi silinene kadar bizler sağlık çalışanları olarak bu şiddete dur demeye devam edeceğiz. Dr. Ekrem Karakaya’ya öncelikle Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına baş sağlığı diliyoruz’’ dedi.

Kamu görevlisi olan Deniz Geniş isimli vatandaş tarafından hekimlere çiçek taktim edildi. Bu duyarlı davranış için hastane yönetimi kendisine teşekkür etti.