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Sağlığa erişim kolaylaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Karapınar Aile Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkezin, Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

BURSA 19.12.2021, 11:17
Sağlığa erişim kolaylaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Karapınar Aile Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkezin, Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında da hız kesmiyor. Bursa’nın sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde temeli Ağustos ayında atılan Aile Sağlığı Merkezi’nde de inşaat hızla devam ediyor. Yıldırım Belediyesi tarafından projelendirilen ve inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan merkez, 480 metrekare taban alanı üzerine toplam 2 kat olarak tasarlandı. Aile Sağlığı Merkezinde, 7 adet doktor muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 3 adet gebe izleme ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve çocuk izleme odası, eğitim ve toplantı salonu, laboratuvar ve mutfak, tıbbi atık, kazan dairesi gibi gerekli diğer tüm mekânları bulunacak. Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak olan merkezin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanırken, çalışmaların Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir şehrin ‘sağlıklı şehir’ olabilmesi için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konulardaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlığı öncelikli konular arasında ele aldıklarını, özellikle ev hasta bakım hizmetleriyle her yıl 10 binlerce vatandaşa evlerinde sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’nın sağlıklı şehir imajını güçlendirmek ve halkımızın içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir inşa etmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Karapınar Aile Sağlığı Merkezi de bu projelerimizden biri. Bölge halkının önemli bir talebiydi. Artık çalışmalarda son aşamaya geldik. Çalışma tamamlandığında mahalle halkı, yürüme mesafede sağlık hizmetlerine ulaşabilecek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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