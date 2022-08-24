Sağanak yağış yolları göle çevirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

Hafta başından itibaren özellikle AFAD tarafından da Bursa bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapılıyordu. Bugün etkisini arttıran sağanak yağış İnegöl’de hayatı olumsuz etkiledi. Hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.