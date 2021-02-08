Sadece sevgiliye değil, sevgiyi hak eden herkese 14 Şubat’ta Bkmkitap’tan hediye

Bkmkitap yaklaşan 14 Şubat Sevgililer günü için kitaplarda yüzde doksana varan indirimlerin yanı sıra müzik kutularından elektronik aletlere birçok farklı kategorilerde hediye seçeneklerini “Sevgiye Dair Herşey” başlığıyla bkmkitap.com adresinde satışa sundu.

3 milyondan fazla üyesi olan bkmkitap.com sevgililer gününe özel ürün çeşitliliğiyle kitapseverleri şaşırttı. Satışa sunduğu yeni ürünleri; elektronik aletler, müzik kutuları, özel kutulu çoraplar, sanatsal ürünler, butik defterler, hediyelik kalemler, kupa-muglar, özel ciltli kitaplar oldu.

Bkmkitap Kampanyalar ve ÜrünYöneticisi Kemal Çeliktaş konuyla ilgili düşüncelerini “Özel günlerde sevdiklerimize hediye olarak kitap tercih etmek gibi bir alışkanlığımız olsun istiyoruz. Bu nedenle özel gün ve haftalarda kitaplarda ek indirimler uyguluyoruz. Ancak kitap seçme konusunda zorluk yaşayanlar içinürünlerimizde çeşitlilik artırmaya odaklandık ve elektronik aletlerden kişisel ürünlere, özel tasarım ajandalardan kupalara birçok ürünü sitemize ekledik. Yalnızca sevgili için değil özellikle ilk aşkı babası olanlara, sevgiyi annesinden öğrenen kişilere, çocuklarına duydukları sevgiyi dile getirmek isteyen ebeveynlere de özel kategoriler hazırladık. Hatta “Sevgiye Dair Herşey” dedik bu kategorimize. Artan taleplerle birlikte ekip olarak ürünlerimizi geliştirme konusunu önemsiyor, çokça hassasiyet gösteriyoruz.” şeklinde ifade etti.