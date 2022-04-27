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’Rota Myrleia’ ile doğa, kültür ve tarihe yolculuk başlıyor

Mudanya’nın geleceğini ’kimlikli turizm’ çalışmalarıyla şekillendiren Mudanya Belediyesi, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için ’Rota Myrleia’ projesini hayata geçiriyor.

BURSA 27.04.2022, 13:55
’Rota Myrleia’ ile doğa, kültür ve tarihe yolculuk başlıyor

Mudanya’nın geleceğini ’kimlikli turizm’ çalışmalarıyla şekillendiren Mudanya Belediyesi, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için ’Rota Myrleia’ projesini hayata geçiriyor.

2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, yüzyıllar boyu aldığı göçler sonucu birbirinden farklı inanç ve kültürle renklenen tarihi değerlerin yanı sıra doğal ve kültürel varlıklarıyla yaşayan Mudanya’da yeni bir turizm hedefini ortaya koydu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin danışmanlığında hayata geçirilecek proje için, Mudanya Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Meclis Turizm Komisyonu çalışmalarına başladı.

Mudanya’daki kültür mirasını koruyup gelecek kuşaklara taşımak, aynı zamanda ilçe merkezi ve kırsalın bağını güçlendirerek kentsel bütünlük oluşturmak hedefiyle daha önce Nilüfer Belediyesi tarafından geliştirilen treking, bisiklet ve atlı yürüyüş parkurundan oluşan Mysia Yolları projesinin Mudanya ayağı, Bursa’ya kazandırılacak. Mudanya sınırları içerisindeki yürüyüş, trekking, bisiklet, inanç yollarıyla ilgili tespitler yapılacak.

Tarihi, doğal ve kültürel değerleri korunarak geleceğe taşınan Mudanya’nın pek çok uygarlığın izlerini taşıdığını, bunun yanı sıra doğal değerleriyle Bursa’nın en güzel ilçesi olduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’nın, tam 2 bin 700 yıllık tarihi ve kültürel hazinesini, belediyemizin çalışmalarıyla geleceğe aktarıyoruz. Myrleia’dan günümüze kültürel mirasın korunması ve gün yüzüne çıkarılması konusunda arkeolojik kazıların devam etmesi noktasında verdiğimiz mücadelenin yanı sıra; kentimizin tüm özelliklerinin tanıtım ve yayın çalışmalarını da katarak bütüncül bir yol izliyoruz. Tarihi ve kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazine olduğu gerçeğinden hareketle doğal, tarihi ve kültür rotaları Rota Myrleia adı verilecek bir çalışma hazırlığındayız. Tüm tarih ve doğa severleri Mudanyamızda keyifli bir yolculuğa bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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