Romatoloji Kliniği, hayırsever desteği ile modern tedavi ünitesini hizmete aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi bünyesinde hizmet veren Romatoloji Kliniği, hayırseverlerin desteği ile modern bir tedavi ünitesine kavuştu. Hasta kabulüne başlayan tedavi ünitesinin açılışı kalabalık bir davetli topluluğuyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Romatoloji Kliniği yöneticileri, akademisyenler, hekimler, hastane yöneticileri ve bağışçılar katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sağlık hizmetlerinin insana dokunan temel bilim dallarından birisi olduğuna işaret etti. Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi’nin bu anlamda çok kıymetli hizmetler yürüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu hizmetlerin daha üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için sadece devletin bizlere verdiği desteklerle yetinmememiz gerekiyor. Hayırseverlerimizin desteği ile yapılacak yeni yatırımlar sayesinde imkânlarımızı daha kaliteli hale getiriyoruz. İnsana dokunacak ve memnuniyeti arttıracak yatırımlar yapıyoruz. Bursa, aynı zamanda bir emekli kenti oldu. Hayat süresi gittikçe uzuyor. Bu süreçte sağlık sorunlarımız ortaya çıkıyor. İnsan olarak da sağlığımıza özen gösteriyoruz. İşte tam da bu noktada hastanelerimizin bizlere vereceği sağlık hizmetinin seviyesi ön plana çıkıyor. Bizler hastanemizde bu seviyeyi yukarılara çıkarmak adına çalışmaya ve proje üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bugün burada olduğu gibi hayırseverlerimiz de bizlere çok kıymetli destekler veriyor. Tedavi ünitemizin inşaatında ve yenilenmesinde katkı veren bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Burada tedavi görecek ve iyileşecek hastalarımızın tüm dualarınınve sevabının aynı zamanda bağışçılarımıza da yazılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Kılavuz ve davetliler kurdele kesiminin ardından tedavi ünitesini gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.