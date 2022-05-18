banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”
New York'ta Covid-19 için kırmızı alarm...
New York'ta Covid-19 için kırmızı alarm...
PFDK sevkleri açıklandı
PFDK sevkleri açıklandı
Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti

Romatoloji Kliniği, hayırsever desteği ile modern tedavi ünitesini hizmete aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi bünyesinde hizmet veren Romatoloji Kliniği, hayırseverlerin desteği ile modern bir tedavi ünitesine kavuştu. Hasta kabulüne başlayan tedavi ünitesinin açılışı kalabalık bir davetli topluluğuyla gerçekleştirildi.

BURSA 18.05.2022, 09:31
Romatoloji Kliniği, hayırsever desteği ile modern tedavi ünitesini hizmete aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi bünyesinde hizmet veren Romatoloji Kliniği, hayırseverlerin desteği ile modern bir tedavi ünitesine kavuştu. Hasta kabulüne başlayan tedavi ünitesinin açılışı kalabalık bir davetli topluluğuyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Romatoloji Kliniği yöneticileri, akademisyenler, hekimler, hastane yöneticileri ve bağışçılar katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sağlık hizmetlerinin insana dokunan temel bilim dallarından birisi olduğuna işaret etti. Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi’nin bu anlamda çok kıymetli hizmetler yürüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu hizmetlerin daha üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için sadece devletin bizlere verdiği desteklerle yetinmememiz gerekiyor. Hayırseverlerimizin desteği ile yapılacak yeni yatırımlar sayesinde imkânlarımızı daha kaliteli hale getiriyoruz. İnsana dokunacak ve memnuniyeti arttıracak yatırımlar yapıyoruz. Bursa, aynı zamanda bir emekli kenti oldu. Hayat süresi gittikçe uzuyor. Bu süreçte sağlık sorunlarımız ortaya çıkıyor. İnsan olarak da sağlığımıza özen gösteriyoruz. İşte tam da bu noktada hastanelerimizin bizlere vereceği sağlık hizmetinin seviyesi ön plana çıkıyor. Bizler hastanemizde bu seviyeyi yukarılara çıkarmak adına çalışmaya ve proje üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bugün burada olduğu gibi hayırseverlerimiz de bizlere çok kıymetli destekler veriyor. Tedavi ünitemizin inşaatında ve yenilenmesinde katkı veren bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Burada tedavi görecek ve iyileşecek hastalarımızın tüm dualarınınve sevabının aynı zamanda bağışçılarımıza da yazılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Kılavuz ve davetliler kurdele kesiminin ardından tedavi ünitesini gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık