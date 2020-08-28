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Rektör Kılavuz’dan yeni öğrencilere ‘Hoş geldin’ mesajı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NIN (ÖSYM) ÖNCEKİ GÜN AÇIKLADIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2020 SONUÇLARININ ARDINDAN REKTÖR PROF. DR. AHMET SAİM KILAVUZ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’Nİ KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN BİR ‘HOŞ GELDİN’ MESAJI YAYIMLANDI.

BURSA 28.08.2020, 09:25
Rektör Kılavuz’dan yeni öğrencilere ‘Hoş geldin’ mesajı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) önceki gün açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sonuçlarının ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni kazanan öğrenciler için bir ‘Hoş geldin’ mesajı yayımlandı.

Üniversitenin ana sayfasında ve tüm sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajda yeni öğrencilere seslenen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Hayatınızın dönüm noktası olacağına ve çok değerli birikimler edineceğinize inandığım yükseköğrenim kariyerinize Bursa Uludağ Üniversitesi ile adım attınız. Uzun yıllar süren emeklerin ve büyük özverilerin karşılığında hak ettiğiniz bu başarı için sizleri kutluyor, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ve Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa’mıza hoş geldiniz diyorum. Üniversitemizde Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenci arkadaşlarınızla birlikte geleceğinize yön verecek bir akademik eğitim alacak, ortak yaşam kültürünün keyfine varacaksınız” ifadelerini kullandı.

Mesajda “Bursa Uludağ Üniversitesi’nin seçkin akademisyenlerinden eğitim alırken, ülkemizin en geniş ve eşsiz doğal zenginliklere sahip yerleşkesinde öğrenci olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız” ibarelerine yer veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ‘Öğrenci Dostu Üniversite’, ‘Kentle Bütünleşmiş Üniversite’ ve ‘Araştırma Üniversitesi’ vizyonları doğrultusunda yeni atılımlarla kalite çıtasını yükseltmeye devam ettiklerini vurguladı.

"Okuyun, araştırın, gözlemleyin"

Bursa Uludağ Üniversitesi mensubu olmanın ayrıcalığının gerek öğrencilik gerekse de mezuniyet sonrasında yaşanacağının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Kıymetli öğrencilerimiz, bizler sizin daha iyi eğitim almanız, hayata daha iyi hazırlanmanız için hazırız. Sizler için eğitimde özgür düşünceyi destekleyen, sosyal ve kültürel etkinliklerle farklılıkları teşvik eden, kişisel gelişim fırsatlarıyla kendinizi keşfetmeyi sağlayan, milletimizin değerlerine sahip çıkmayı ilke edinen bir üniversite ortamı hazırladık. Üniversiteler sadece temel mesleki bilgilerin edinildiği bir yer değil, kendi başına öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme ve eleştirel düşünme becerisi gibi yeteneklerin de kazanıldığı bilim merkezleridir. Okuyun, araştırın, gözlemleyin, sorgulayın, hayat bakışınızı her gün biraz daha genişletin. İş dünyası ile akademik dünyayı başarıyla birleştiren bir üniversite olarak, sunduğumuz araştırma ve mesleki gelişim fırsatlarından en iyi şekilde yararlanın” dedi.

"Dünya gençleri ile yarışacaksınız"

Yazının son bölümünde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kılavuz “Rekabet sınırlarının ortadan kalktığı yeni dünya düzeninde sadece sınıfınızdaki değil, dünyadaki tüm gençlerle yarışma içerisinde olacağınızı unutmadan kendinizi yetiştirin. Yaşamınıza ve sağlığınıza zarar verecek alışkanlıklardan ve çevrelerden uzak durmanız, derslerinize ve sınavlarınıza odaklanarak donanımlı bireyler olmanız bir büyüğünüz olarak sizlere en önemli tavsiyemdir. Üniversite yaşamınızı huzur içinde sürdürebilmeniz ve güvenli bir ortamda en kaliteli eğitimi almanız adına, Rektörlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz üzerine düşen görevi titizlikle yapmaya hazırdır” şeklinde konuştu.

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