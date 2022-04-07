Rektör Kılavuz, Bakan Varank ile TOGG’un test sürüşüne katılan öğrencileri ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından TOGG’un test sürüşüne çağrılan ve ardından birlikte iftar yaptığı öğrencileri ağırladı.

Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın twitter’da paylaştığı iletiye yorum yaparak, Bakan Varank ile TOGG aracının test sürüşüne katılma şansı yakalayan ve ardından birlikte iftar sofrasına oturan BUÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena ve Ferit’i konuşuyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, şanslı gençleri ağırlayarak yaşadıkları keyifli deneyim hakkında bilgi aldı. Ziyarette Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da hazır bulundu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Sena Bahadıroğlu, Bakan Varank’ın attığı twite adını ve bölümünü yazarak yanıt verdiğini, birkaç saat sonra arandığını ve evden alınarak Gemlik’teki TOGG Fabrikası’na götürüldüklerini açıkladı. Bilgisayar Mühendisliği’nde 1. sınıfta okuyan Ferit Yiğit Balaban ise twiti okula gelirken otobüste okuduğunu ve içinden cevap yazmak geldiğini söyledi. Sonrasına vize sınavına girdiğini ve telefonunu kapattığını aktaran Ferit, “Twitter’dan bana ulaşmaya çalışmışlar, bir süre beklemişler. Ben sıramı kaybedecekmişim. Babam bana yazdıklarını ve ulaşamadıklarını fark etmiş. Benim yerime o numaramı vermiş. Vizeden çıkınca gördüm mesajları. Sonrasında iletişime geçtik. Önce Sena’yı almışlar. Sonra beni Kütüphanenin önünden aldılar. Birlikte TOGG’a gittik” diye konuştu.

Sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG’un deneme sürüşüne katıldıklarını açıklayan öğrencilerden Sena Balaban, “Sürüş öncesinde bizlere ehliyetimizin olup olmadığını sordular. Benim vardı. Ferit’in yoktu. Ben bir umutlandım. Hatta Bakanımız bana da sürdürmek istedi. Fakat güvenlik önlemleri nedeniyle bunun henüz mümkün olmadığını ilettiler. O yüzden süremedim. Ancak arkada olmak da çok güzeldi” dedi.

Test sürüşünün ardından Bakan Varank ve diğer katılımcılarla iftar yaptıklarını belirten öğrenciler, iftardan sonra kısa bir fabrika turu attıklarını ve gördükleri karşısında çok gururlandıklarını vurguladı.

Şanslı öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da yaşadıkları deneyimin kendileri için unutulmaz bir hatıra olacağının altını çizdi. Öğrencilerle dersleri hakkında görüşen ve hedeflerine dair bilgiler alan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yollarının açık olması temennisinde bulundu. Dekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.