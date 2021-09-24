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‘Rauf Denktaş Parkı’ yenilendi

Yıldırım Belediyesi, çocukların daha güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri için bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken, bir yandan da mevcut parklarını yenilemeye devam ediyor.

BURSA 24.09.2021, 11:19
‘Rauf Denktaş Parkı’ yenilendi

Yıldırım Belediyesi, çocukların daha güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri için bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken, bir yandan da mevcut parklarını yenilemeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Demetevler Mahallesi’ne kazandırılan ‘Rauf Denktaş Parkı’ çocukların ve ailelerin yeni uğrak noktası oldu. 4 bin 661 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkta yürüyüş yolu, spor aletleri ve 2 farklı çocuk oyun alanı bulunuyor. 341 metrekaresi kauçuk zeminle döşenen parkta, çocuklar yara almadan rahatlıkla oynayabilecek. Kum oyun alanı ve standart oyun gruplarını da barından park, dinlenme alanlarıyla da vatandaşlara huzurlu vakit geçirebilme imkânı sunuyor.

Çocukların konforlu ve güvenli bir ortamda gönüllerince eğlenebilmesi için titiz çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İçerisinde masumiyet, iyilik ve sevgi gibi duygular barındıran çocuklarımızın mutluluğu her şeyden mühim. İlçemize yeni park alanları kazandırarak ve mevcut parklarımızı yenileyerek ailelerin ve çocukların keyifli, konforlu ve güvenli bir alanda vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Demetevler Mahallesi’ne kazandırdığımız Rauf Denktaş Parkı da bunlardan biri. Çocuklarımızın düşüp yaralanmamaları adına parkımızda kauçuk zemin uygulaması gerçekleştirdik. Aileler parkta huzurlu vakit geçirirken, çocuklarımız da gönül rahatlığı ile oynayabilecek” dedi.

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